Politiet advarer om tricktyveri af dyre ure: »Man skal ikke stå og danse med nogle, man slet ikke kender, på gaden midt om natten«

Det er et velkendt fænomen hos Københavns Politi: Når det bliver godt vejr, er det ikke kun fulde folk, der danser rundt i nattelivet. Det gør såkaldte dansetyve også. Dansetyve, på udkig efter dyre ure.

På det seneste har tyve haft held til at stjæle dyre ure til en værdi af over en million kroner direkte af håndleddet på folk i hovedstaden, fortæller vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Brian Belling.

»De seneste uger har der været tre anmeldelser og flere forsøg. Jeg har ikke den endelige statistik, men det er selvfølgelig noget, vi kigger på. Vi har betjente i civil, der leder efter de her gerningsmænd, og vi jagter video - kan vi fange dem på videoovervågning, så ville det være guld værd,« siger han.

»Henvendelsen starter altid i sjov, hvor de prøver at lave fis med forurettede som afledningsmanøvre for at liste uret af. Nogle kalder dem for dansetyve, for de foregiver en slags dans« Vicepolitiinspektør Brian Belling

Denne weekend blev først en norsk turist frarøvet sit ur, da han luftede sin hund lørdag aften ved 23.30-tiden på Helgolandsgade på Vesterbro. En mand kom og fjollede rundt med hunden. På et tidspunkt fik han fat i nordmandens håndled, vristede uret af og løb væk. Uret af mærket Patek Philipe har en værdi på 312.000 kroner.

Senere samme nat ved 03.30-tiden forsøgte en gerningsmand at stjæle et ur fra en mand på Dronningens Tværgade i Indre By. Da det ikke lykkedes, kom fire andre mænd og overfaldt offeret, der fik fire slag i hovedet. Det lykkedes gerningsmændene at løbe væk med uret, der også er af mærket Patek Philippe og har en værdi på 650.000 kroner.

Sidste weekend blev der også stjålet et dyrt ur. Her gik det ud over håndboldspiller Hans Lindberg, der fik stjålet et specialfremstillet ur, da han var i byen i Indre By. Uret af mærket Hublot er fremstillet i anledningen af HSV Hamborgs første tyske mesterskabssejr, og klubbens logo optræder derfor på urskiven. Han har efterfølgende lavet et opslag på Facebook i håb om at få uret tilbage.

»Disse tyverier sker typisk i nattelivet, når folk er på vej hjem eller på vej fra sted til sted. Det plejer at være centreret omkring bylivet i Indre København, men vi ser nu, at de arbejder mere spredt,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling.

Brian Belling har ikke mange oplysninger om gerningsmændene, som politiet i øjeblikket er ved at lave en analyse på. Man han ved, de arbejder flere sammen.

»Henvendelsen starter altid i sjov, hvor de prøver at lave fis med forurettede som afledningsmanøvre for at liste uret af. Nogle kalder dem for dansetyve, for de foregiver en slags dans,« siger han.

I princippet kan det være de tyve, der plagede hovedstaden sidste år, der nu er tilbage. I vinteren 2017 var der særligt problemer omkring Kgs. Nytorv, hvor flere fik stjålet dyre ure. En af dem var erhvervsmanden Lars Seier. Han skrev i februar sidste år, at han havde fået stjålet sit ur af mærket Ulysse Nardin til en værdi på 300.000 kroner.

Brian Belling opfordrer til ekstra årvågenhed i nattelivet.

»Man skal altid være mistænksom over for uhensigtsmæssig adfærd. Man skal ikke stå og danse med nogle, man slet ikke kender, på gaden midt om natten. Hvis man ser noget mistænksomt, så ring efter politiet,« siger han.