Politiet: 26-årig med tidligere banderelationer var mål for skyderi på Nørrebrogade

Det er formentlig en 26-årig mand fra nærområdet, der var mål for et skyderi sent søndag aften på Ydre Nørrebro.

Det fortæller leder af afdelingen for organiseret kriminalitet under Københavns Politi, Torben Svarrer.

»Vi fik en anmeldelse klokken 22.14 om, at der blev skudt på Nørrebrogade nær Heimdalsgade. Det virker som om, der blev skudt målrettet efter en 26-årig ung mand, der heldigvis ikke blev ramt (...) Den 26-årige har tidligere haft relationer til bandemiljøet, og han har det måske stadig, men i så fald er det ikke meget,« siger politiinspektøren og understreger:

»Vi kan slet ikke sige, at skyderiet er banderelateret, for vi ved ikke, hvad motivet er. Vi har talt med den 26-årige.«

Der var formentlig tale om en enkelt gerningsmand, der stod på Nørrebrogade, da han afgav flere skud. Gerningsmanden var maskeret og tog flugten bag på en knallert.

»Så der var også en chauffør. De nåede ikke langt, efter ca. 15 meter smed de knallerten og løb ned af Ole Jørgensens Gade mod den Sorte Plads,« fortæller Torben Svarrer.

Politiet er stadig ved at afhøre vidner, undersøge området for blandt andet vildfarne projektiler samt indhente videoovervågning fra området.

To personer blev kort efter skyderiet fundet og anholdt i en baggård på grund af deres adfærd, men de er blevet løsladt igen, da der indtil videre ikke er noget, der peger på, at de var involveret i skyderiet.

»Det er for tidligt at sige, hvad det handler om. Siden 26. april har vi sagt, at vi ikke ser en voldelig konflikt mellem Loyal to Familia og Brothas. Det er stadig vores billede. Vi ser stadig bandemedlemmer i gadebilledet, men vi ser ikke en voldelig konflikt,« siger politiinspektøren.

Under bandekonflikten i 2017 blev der ved flere lejligheder affyret skud på Nørrebrogade ved Heimdalsgade, der ligger lige ved Den Røde Plads.