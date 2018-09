Politi søger med drone efter skud mod hus på Fyn

En mand vågnede natten til torsdag ved, at hans hund begyndte at gø, da der blev affyret et skud mod et vindue i hans hus.

Det oplyser Fyns Politi til TV2 Fyn og fyens.dk

Politiet modtog anmeldelsen om skuddet klokken 0.44.

Ingen blev heldigvis ramt af skuddet.

Torsdag morgen er politiet i gang med at undersøge hændelsen i huset, der ligger tæt på motorvejen i Spedsbjerg på Fyn.

Efterforskningsleder Carsten Dichmann oplyser til fyens.dk, at der er sendt en drone op for at undersøge området.

Desuden er politiets teknikere på stedet, hvor de leder efter spor.

/ritzau/