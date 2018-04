Politi rykkede massivt ud til skole i Helsingør: »Vi modtog en anmeldelse om en bevæbnet person«

Opdateret: 10.27 Det blev tidligere oplyst, at én person var ramt af skud - det afviser Nordsjællands Politi.

Politiet har været massivt til stede ved HF & VUC Nordsjælland i Helsingør. Det bekræfter Nordsjællands Politis vagtchef Henriette Døssing til Berlingske.

I første omgang forlød det, at en person var ramt af skud på skolen. Det kunne Nordsjællands Politi dog hurtigt afvise.

I stedet oplyser politiet, at det var en anmeldelse om en bevæbnet kvinde på HF & VUC Nordsjælland i Helsingør, der gjorde, at politiet rykkede ud på skolen.

Vi modtog her til morgen en anmeldelse om, at der på VUC i Helsingør befandt sig en bevæbnet person. Vi er pt. til stede på skolen og foretager undersøgelser. Der er indtil videre ikke fundet våben eller andet mistænkeligt #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 24. april 2018

Tre kvinder på skolen har det fornavn, der blev angivet i anmeldelsen, og de er nu alle i politiets varetægt, oplyser politiet.

Klokken cirka 11.30 skriver politiet på Twitter, at man ikke har fundet et våben eller andet mistænkeligt, men at de vil være til stede på VUC i Helsingør resten af dagen for at foretage yderligere undersøgelser.