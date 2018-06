Politi opgiver stjålne maskiner i Rumænien

Tre entreprenørmaskiner hos firmaet Scantruck i Skive var for stor en fristelse. En nat i november 2013 læssede en tyv maskinerne op på en Ford-lastbil og kørte mod syd.

Den aktive mand i mørket på Katkjærvej var chaufføren S, og tyveriet skete på vegne af en rumænsk mafiagruppe.

S spillede dobbeltspil. Med sit hjemlands politi havde han aftalt, at han skulle infiltrere gruppen og løbende rapportere om, hvad der skete, så gruppen kunne blive afsløret. S var en såkaldt civil agent.

Operationen gik tilsyneladende godt. I hvert fald nåede tyvegodset frem til den rumænske grænse. Og en rumænsk chefanklager forsikrede senere dansk politi om, at maskinerne fra Skive var under "opsyn".

I de efterfølgende mere end fire år har forløbets detaljer været vendt og drejet af adskillige myndigheder og dommere. De har skullet trænge igennem dækhistorier og modstridende oplysninger.

Forleden gav en anklager i Holstebro op. Hun måtte sende et brev til Codan, som oprindeligt erstattede Scantrucks tab på 1,1 millioner kroner.

- Vi har nu skrevet til forsikringsselskabet og fortalt, at vi ikke kan få maskinerne ud af Rumænien, siger advokaturchef Mette Møller hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Skive-sagen har også beskæftiget Eurojust, som er det europæiske samarbejde mellem anklagere.

- Eurojust har prøvet på alle mulige måder. Oprindeligt fik man oplyst fra myndighederne i Rumænien, at man havde maskinerne i bevaring. Vi bad om at få dem udleveret. Så bad de om en retskendelse. Til sidst viste det sig, at man ikke kunne finde maskinerne alligevel.

- Derefter har Eurojust skrevet til os, at man ikke kan gøre mere, og det har jeg så meddelt forsikringsselskabet, siger Mette Møller.

Hos Codan ærgrer man sig over forløbet.

- Fra vores synspunkt er der ikke rigtigt nogle lyspunkter i denne sag om grænseoverskridende kriminalitet, siger pressechef Mads Houe.

Chaufføren S har også været i Ulfborg. Måneden efter Skive-kuppet stjal han sammen med en kollega seks teleskoplæssere fra Nicolaisen & Larsen A/S. Denne gang nåede godset, der havde en værdi af 2,8 millioner kroner, dog kun til en rasteplads ved Bremen. Gps-sendere havde alarmeret dansk og tysk politi.

Senere har S til dommere i Holstebro og Viborg givet en forklaring, som kan virke broget. I lighed med grænsevagter, politifolk og advokater indgik han i et "infiltreringsapparat". Desuden har han som agent for politiet deltaget i cigaretsmuglerier fra Tyrkiet og i tyverier i Frankrig og Spanien.

Og den er i store træk god nok. I hjemlandet har en domstol oplyst, at S var lovligt autoriseret til at deltage i rumænsk politis aktiviteter.

Imidlertid jublede de danske anklagere ikke. De rejste tiltale om begge forhold. Ved to retter blev han frifundet. Ganske vist begik han grove tyverier og overtrådte klart de danske regler om agentvirksomhed. Men han handlede i tillid til en garanti fra de rumænske myndigheder om ikke at blive straffet, lød begrundelsen.

201 døgns varetægtsfængsling blev det til. Selv om retssystemet altså ikke vil straffe S, har samme system ingen vilje til at give ham økonomisk kompensation for det langvarige ophold i arresthuse.

Årsagen er, at han ikke på forhånd sikrede sig, at de danske myndigheder var indforstået med tyvetogterne i Ulfborg og Skive. Derfor skal han ikke have erstatning, bestemte landsretten tidligere på måneden.

Affæren har også været omkring Udenrigsministeriet og Justitsministeriet. Den rumænske ambassadør blev kaldt til samtale og indskærpet, at lovregler skal respekteres.

/ritzau/