Politi og aktionsstyrke var massivt til stede ved boligområde i Tingbjerg

Det er fortsat lidt af et mysterium, hvad der er sket i den københavnske forstad Tingbjerg fredag aften. Først på aftenen har tungt bevæbnet politi været massivt til stede i bydelen.

Betjente med maskinpistoler rykkede sidst på eftermiddag ud til Tingbjerg og vejen Terrasserne, men indtil videre er Københavns Politiet meget tilbageholdende med at sige noget som helst om, hvad der er foregået.

Ifølge Ekstra Bladet er mindst tre personer blevet anholdt under aktionen, men det vil politiets talsmand ikke bekræfte.

Avisen skriver, at der både er folk fra politiets aktionsstyrke og fra politiets egen beredskabsafdeling på stedet. Der skulle efter sigende være mellem 15 til 20 stykker.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at man har haft gang i en større operation i området på grund af et »mistænkeligt forhold«.

Politiets pressetalsmand, Thor Wilkens, ønsker dog ikke at uddybe sagen nærmere.

»Jeg kan bekræfte, at vi er til stede derude på grund af et mistænkeligt forhold. Ellers har vi ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt,« sagde han fredag aften.