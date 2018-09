Politi: Ny konflikt brudt ud i bandemiljøet – intern splid er eskaleret

En ny bandekonflikt er opstået i København.

Sådan lyder meldingen fra Københavns Politi torsdag morgen. Meldingen kommer efter adskillige skyderier i Storkøbenhavn den seneste uge.

Hvor sidste års bandekrig stod mellem to bander, Loyal to Familia (LTF) med base på Indre Nørrebro og personer omkring banden Brothas med bande i Mjølnerparken på Ydre Nørrebro, er der her tale om en intern bandekonflikt.

Det er kommet som lyn fra en klar himmel Torben Svarrer, politiinspektør hos Københavns Politi

»Vi har set uoverensstemmelser inden for en gruppe. De har tidligere været venner, men lige pludselig er der opstået en intern uro, som har gjort, at der nu er en form for konflikt mellem to fraktioner inden for den i princippet samme bande,« siger politiinspektør hos Københavns Politi Torben Svarrer, der betegner det som en opsplitning af banden.

Ifølge Berlingskes oplysninger er det banden Brothas.

Den ene del af banden har forbindelse til Greve/Hundige, hvor de - igen ifølge Berlingskes oplysninger - har etableret sig sammen med lokale kriminelle, mens den anden fraktion har trukket tråde til Københavns Nordvestkvarter.

Skudhuller i en af bilerne i krydset ved Haraldsgade og Ragnhilgade på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro.

Konflikten internt i banden er angiveligt opstået i sidste uge og er siden fredag eskaleret så hurtigt, at politiet nu har valgt at sætte massivt ind for at få stoppet skyderierne med etablering af en visitationszone og øget patruljering.

»Det er kommet som lyn fra en klar himmel. Det begyndte fredag aften, og derfra har det bare taget fart, så derfor har vi været nødt til at reagere lynhurtigt. Så er det, vi sadler om i vores bandeindsats, så vi er langt mere massivt til stede for at få det her uvæsen stoppet,« siger Torben Svarrer.

Fredag blev der skudt i Heimdalsgade på Nørrebro, lørdag blev der registreret et skyderi i Ishøj, søndag blev en person, der er tæt relateret til en bandeveteran ifølge Ekstra Bladet tæsket i en baggård på Nørrebrogade, og tirsdag var der skyderier i både Herlev og ved Lygten på grænsen mellem Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter.

»Vi tager den nye konflikt meget alvorligt og har derfor nu skruet op for indsatsen. Vi vil ikke acceptere, at der bliver skudt i det offentlige rum, og vi sætter massivt ind for at fange de ansvarlige. Borgerne skal føle sig trygge og vide, at vi sætter hårdt ind over for bandernes kriminelle adfærd,« siger politidirektør Anne Tønnes.

Politidirektør i København, Anne Tønnes, har netop udsendt en pressemeddelelse, hvori hun oplyser, at de seneste døgns skyderier i politikredsen får politiet til at optrappe indsatsen.

»Vi er i gang med at efterforske de konkrete skudepisoder og har i denne forbindelse også et tæt samarbejde med vores nabopolitikredse, Københavns Kommune og Rigspolitiet. Vi er massivt til stede i form af civil og uniformeret patruljering, så vi kan få slået ned på det her uvæsen,« siger hun.