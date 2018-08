Politi: Muligt stenkast fra bro var en fugl

Hvad der mandag blev anmeldt som et muligt stenkast ved en motorvejsbro ved Sydmotorvejen på det sydlige Sjælland søndag aften, var formentlig en fugl.

Det oplyser lokalpolitiet i Næstved til TV Øst.

»Vi finder en fugl cirka fem meter fra broen i samme kørselsretning, som bilen kørte i. Vi har foreholdt borgeren, om det er en fugl, der kunne have ramt bilen, og det siger han, at det kunne det sagtens være,« siger Stine Stenbæk, der er sektionsleder ved politiet, til mediet.

Lokalpolitiet har derfor afsluttet sagen.

Mandag oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at en bilist havde været ude for, at noget kom ned fra motorvejsbroen og ramte bilens forrude, som gik i stykker.

Ingen personer kom til skade ved episoden. Politiet spærrede motorvejen mellem frakørsel 35 og 36 i lidt over en halv time mandag aften, hvor det rykkede ud med blandt andet politihunde for at lede efter spor i sagen.

Der blev ikke fundet nogen genstand, som svarede til skaden på bilruden, hvorfor den døde fugl menes at være synderen.

Politiet fik ingen forklaring på, hvorfor manden ventede til mandag med at anmelde episoden.

Tirsdag er det i øvrigt to år siden, at en tysk kvinde mistede livet, fordi der fra en bro over Fynske Motorvej blev kastet en sten mod den bil, hun kom kørende i. Politiet har ikke opklaret sagen, som behandles som drab.

Det seneste stenkast fra en motorvejsbro var lørdag aften, hvor en families bil blev ramt af en sten fra en jernbanebro i Vordingborg.

/ritzau/