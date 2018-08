Politi løslader fem unge sigtet for gruppevoldtægter

Fem drenge i alderen 15 til 17 år, der siden juni har siddet varetægtsfængslet sigtet for voldtægt af flere unge piger i Kokkedal, er blevet løsladt.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Løsladelserne sker, fordi politiet har vurderet, at drengene ikke længere kan påvirke efterforskningen. Desuden indgik deres unge alder i overvejelserne.

Sigtelserne mod de fem unge mænd opretholdes, og sagen efterforskes fortsat.

Sagen begyndte i foråret, hvor politiet modtog den første anmeldelse. Siden er flere unge piger kommet med anmeldelser, så der menes at være fem ofre i sagerne.

Pigerne var i alderen 13 til 16 år, da overgrebene angiveligt fandt sted. Der er tale om i alt syv forhold, som omhandler voldtægt og anden seksuel omgang end samleje.

Tre drenge har ifølge Nordsjællands Politi gruppevoldtaget en 14-årig pige ved tre forskellige lejligheder i oktober og november 2017.

I en anden sag er tre drenge sigtet for i fællesskab at have tvunget en 14-årig pige ind på et værelse, hvor en af drengene har tvunget sig til samleje, mens de to andre har filmet og holdt vagt.

Det er tidligere blevet oplyst, at drengene nægter sig skyldige.

Politiet oplyste i juni, at det var dets opfattelse, at der er tale om ni gerningsmænd.

Det har tidligere været fremme, at seks drenge var varetægtsfængslet i sagen, men den ene blev løsladt tidligere på sommeren.

