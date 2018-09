Politi løslader 20-årig sigtet i sag om knivdrab

Nordjyllands Politi har løsladt en 20-årig mand, der blev anholdt natten til torsdag i forbindelse med et knivdrab i Haverslev.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den 20-årige blev anholdt kort før klokken tre natten til torsdag på en adresse i Aalborg. Han er fortsat sigtet i sagen, men blev løsladt klokken 10.30.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvad den unge mand sigtes for.

»Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad mandens forbindelse til sagen har været, eller hvad sigtelsen imod ham går på. Jeg kan blot sige, at han nu er løsladt,« siger politikommissær Carsten Straszek i meddelelsen.

Det var onsdag aften, at en 35-årig mand blev fundet knivdræbt i Haverslev i det centrale Himmerland.

Nordjyllands Politi modtog klokken 21.28 en melding om et voldsomt slagsmål på en tankstation på Industriparken i Haverslev. Ikke så langt derfra fandt politiet en 35-årig mand, der var stukket med kniv.

Kort efter blev han erklæret død af en tilkaldt læge.

Politiet leder fortsat efter to mistænkte gerningsmænd, som politiet efterlyser med navn og foto.

Der er tale om den 24-årige Mohammed Omar Royeq og den 28-årige Kion Hjaltalin Bertelsen. De har begge relationer til Nordjylland og Østjylland.

Politiet opfordrer til, at man ikke selv tager kontakt til mændene, hvis man ser dem. I stedet skal man ringe 114.

Carsten Straszek fortæller, at politiet leder intensivt efter de to mistænkte gerningsmænd.

»Vi har kørt på med efterforskningen onsdag aften og natten igennem. Det jeg kan sige på nuværende tidspunkt, er, at vi fortsat leder efter de to formodede gerningsmænd.«

»Vi udtaler os af hensyn til vores efterforskning ikke om detaljerne i sagen endnu - for eksempel hvad motivet bag drabet har været,« udtaler han i pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet skriver, at de to mænd begge hylder rockergruppen Satudarah på Facebook. Carsten Straszek ønsker over for Ritzau dog ikke at udtale sig om, hvorvidt knivdrabet formodes banderelateret.

/ritzau/