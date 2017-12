Politi: Kvinde blev voldtaget af 20 år ældre mand

En mand fra Nykøbing Sjælland sigtes af politiet for at have voldtaget en kvinde, der er 20 år yngre end ham selv.

En dommer skal fredag tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den anholdte mand, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet besluttede at foretage en større anholdelsesaktion omkring klokken halv to natten til fredag, fordi der var mistanke om, at den 44-årige mand lå inde med våben.

Selve anholdelsen var dog ikke dramatisk, oplyser politiet på den officielle døgnrapport.

Her står, at den 24-årige kvinde, der skal være blevet voldtaget, er blevet undersøgt på Center for Voldtægtsofre.

Men politiet ønsker fredag formiddag ikke at frigive yderligere oplysninger om sagen.

