Politi indsætter mobil station efter skyderier i Albertslund

København. De seneste par dages skyderier i Albertslund får nu Københavns Vestegns Politi til at tage nye midler i brug.

Politiet har således valgt at indsætte en mobil politistation i det område, hvor der siden natten til mandag er blevet skudt fire gange.

Det oplyser politiet i pressemeddelelse.

- Vi indsætter den mobile politistation for at borgerne har mulighed for at kontakte os direkte, hvis de har informationer i forbindelse med skyderierne og for at sikre opretholdelse af tryghed i området, siger politiinspektør Mikael Wern i pressemeddelelsen.

Den mobile politistation vil være placeret på adressen Rypehusene 1-3 og vil stå der onsdag frem til klokken 20 og igen torsdag fra klokken syv.

Skudepisoderne har ligeledes ført til, at politiet tirsdag aften indførte visitationszone i dele af Albertslund Kommune. Visitationszonen gælder frem til 1. maj.

/ritzau/