Politi har ryddet alle boder i Pusher Street

København. Københavns Politi har lørdag morgen ryddet alle boder i Pusher Street på Christiania. Det oplyser politiet på Twitter.

Rydningen er sket under et døgn efter, at christianitterne valgte at åbne den berømte gade igen efter en midlertidig lukning, som christianitterne ligeledes selv stod bag.

Ved lørdagens aktion er en udlænding blevet anholdt for overtrædelse af zoneforbud og bodsdag, og den pågældende vil blive udvist, oplyser politiet.

Desuden har politiet fundet flere gemmesteder til hash.

Københavns Politi oplyste fredag efter genåbningen, at det optrapper indsatsen mod hashhandlen på Christiania og vil have fast daglig tilstedeværelse i Pusher Street.

- Vi kan ikke acceptere et stort supermarked for hash midt i vores by, sagde Københavns Politis direktør, Anna Tønnes fredag på et pressemøde.

Hun understregede samtidig, at politiet ikke ønsker at øge konfliktniveauet i gaden, som er kendt for den åbenlyse hashhandel.

Pusher Street var lukket i tre dage, inden gaden fredag blev åbnet igen. På et internt møde besluttede christianitterne, at der var brug for at "sætte Pusher Street på pause".

Beslutningen blev truffet på baggrund af en udvikling omkring hashgaden, som ifølge christianitterne ikke er til fristadens bedste. Blandt andet mener man, at volden og den dårlige stemning er taget til.

