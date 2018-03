Politi har anholdt mænd efter flugt fra Middelfart

To af de tre mænd, der tirsdag flygtede fra en lukket retspsykiatrisk afdeling i Middelfart, er onsdag atter i myndighedernes varetægt.

De to kunne være farlige ved møde med andre mennesker, mente Fyns Politi, som derfor efterlyste dem med navn og detaljeret signalement.

Den ene meldte sig selv til hospitalet onsdag morgen, mens den anden blev pågrebet af politifolk i Vejle op ad formiddagen. Anholdelsen skete uden dramatik, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den tredje mand er onsdag formiddag fortsat på fri fod, men han bedømmes ikke til at udgøre en risiko for andre.

Det var i forbindelse med en gårdtur, at det lykkedes for trioen at flygte fra afdelingen i Middelfart.

»I løbet af et øjeblik formår de at sparke en dør op, så de kommer ud i det fri, før personalet kan nå at gøre noget«, sagde Hans Jørgen Larsen, vagtchef hos Fyns Politi, tirsdag.