Politi: Fremmed mand forsøgte at dræbe kvinde i Aalborg

En ung kvinde blev tirsdag forsøgt dræbt og voldtaget i sit hjem i Aalborg af en fremmed mand, mener politiet.

I sagen er en mand på 21 år blevet anholdt, og i et grundlovsforhør onsdag eftermiddag fremstilles han for en dommer.

»Umiddelbart er der ingen direkte relation mellem de to,« siger politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi om sagen.

Yderligere detaljer ønsker han ikke forud for retsmødet at frigive. Her ventes en anklager at bede om lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Offeret er en kvinde på 24 år. Hun anmeldte forbrydelsen lidt før klokken 18 tirsdag, og kun cirka en halv times tid senere havde politiet anholdt den unge mand.

Hvordan han stiller sig til sigtelserne om forsøg på manddrab og forsøg på voldtægt, ønsker politiet foreløbigt ikke at svare på.