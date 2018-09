Politi efterlyser information om stige fra millionindbrud

Politiet har fundet en stige, som blev benyttet under et indbrud i en villa i Gentofte natten til lørdag.

Det oplyser Nordsjællands Politi, der håber, at sporet kan lede til gerningsmanden.

»Stigen kan vise sig at være et vigtigt spor i sagen, da den potentielt kan hjælpe os med at fastlægge, hvilken rute gerningsmændene har benyttet den pågældende nat,« siger politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi.

Han efterlyser derfor ejeren af stigen, eller andre personer, som måtte ligge inde med informationer om indbrudsredskabet.

Politiet har lagt billeder ud af multistigen, der måler 160 centimeter i sammenklappet tilstand. På den ene side har den tre karakteristiske malerpletter, som politiet håber, at nogen forhåbentlig kan genkende.

Pletterne er store, runde og mørke.

Under indbruddet slap tyvene afsted med unikke sølvgenstande, der på auktioner ville indbringe cirka otte til ti millioner kroner.

Tyven eller tyvene gik ind i haven, og med stigen kom vedkommende op til første sal, hvor en dør blev brudt op. Desuden blev en alarm omgået, og det hele virker ifølge politiet meget professionelt.

Sølvskatten, der dækker over blandt andet særegne sølvfade, lysestager og suppeterriner, stammer fra 1600- og 1700-tallet. De er beskyttet af den danske kulturarv.

Mens tyvene gennemgik sølvet, sov ægteparret, der bor i villaen, trygt. De hørte intet til de uindbudte gæster.

Ejeren af sølvskatten har efter tyveriet udbudt en dusør på tre millioner kroner til den eller de personer, som kan bringe værdierne hjem. Det er dog uvist, om et tip om stigen vil udløse milliondusøren.

»Det er ikke muligt for mig at sige, om man får del i dusøren, hvis information om stigen viser sig at lede os på sporet af sølvtøjet, men jeg håber, at folk vil kontakte os alligevel,« slutter Henrik Sejer.

Har man informationer om den pågældende stige eller indbruddet, kan man ringe til telefonnummer 114.

/ritzau/