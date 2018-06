Politi anholder person for at true Inger Støjberg

Københavns Politi anholdt onsdag aften en person, som vil blive fremstillet i et grundlovsforhør for at have truet udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Det bekræfter politiet over for Ritzau.

Ifølge Ritzaus oplysninger er truslen kommet elektronisk, og det er altså ikke sket ved et personligt møde.

Vedkommende er sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 113, stykke to, der handler om at true eller angribe politikere, kongelige eller andre med "hjemmel i forfatningen".

Københavns Politi ønsker før grundlovsforhøret ikke at sige noget om den sigtedes alder eller køn.

Det vides heller ikke, hvordan personen forholder sig til sigtelsen.

