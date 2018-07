Podcast-tip til sommerferien

Podcasts er en fantastisk måde at blive underholdt på, men også at blive klogere af.

Men mangler man lidt inspiration til en ny lytteserie, eller hvordan man finder spændende indhold i den store jungle, så kommer her en række anbefalinger.

Podcastproducent Susanna Sommer finder selv inspiration til nye podcasts ved at følge facebookgrupper, der anbefaler podcasts, men særligt er hun glad for The New York Times Podcast Club.

Ellers kan man også meget simpelt google sin hobby eller interesse sammen med ordet podcast, og så finder man helt sikkert noget.

»Det kan være katte, Anden Verdenskrig eller at strikke. Verden er jo fuld af nørder, så der er jo et kæmpe udbud, og et internationalt fællesskab man kan finde på den måde,« siger hun.

Når det kommer til konkrete anbefalinger, peger Susanna Sommer på fire specifikke podcasts. Den første er den canadiske podcast »Someone Knows Something« fra krimigenren.

»Det er som en rigtig god detektivfilm. Der er flere sæsoner, som alle sammen handler om »cold cases« med forsvundne personer eller uopklarede mordgåder. De er fortalt med hele lydpaletten, og man er med på hele rejsen, så det er fornemmelsen af at være detektiv sammen med podcastværten,« siger hun.

Den første sæson handler om en lille dreng, som forsvandt for 25-30 år siden ved en sø.

I samme stil - men bare på dansk - anbefaler hun »Et langsomt mord«, som er en P1-produktion om et uopklaret dødsfald i Svendborg i 1991.

»Det er historien om en mand, der bliver fundet tævet ihjel. Og det helt særlige ved den historie er, at ham, der forsøger at finde ud af, hvad der er sket, er hans søn, som var fire år, da det skete. Det giver historien en helt særlig alvor og tyngde,« siger hun.

I en helt anden kategori finder vi podcasten »Markante kvinder«, som er lavet af Anders Olling og Hans Erik Havsteen, som også står bag den yderst populære podcast »Kongerækken«.

Susanna Sommer anbefaler »Markante kvinder«, fordi det er en nærværende og oplysende podcast, som ikke spiller på en masse effekter, men fortæller historien om en række markante kvinder i danmarkshistorien.

»Det er bare to vidende mænd, som sjovt og underholdende sidder og fortæller gode historier. Og det viser meget godt spændvidden ved podcasts. Det kan være helt minimalistisk - to fortællere i en samtale. Og det kan være et stort lydunivers med dramatik, lydeffekter og reportage.«

Den sidste anbefaling fra Susanna Sommer er »Where Should We Begin«.

»Den henvender sig til det nyfigne og kærlighedsudforskende gen i os. Det er en podcast af den meget berømte parterapeut Esther Perel, hvor man er med til terapisessioner med rigtige par.«

»Det fantastiske er, at man kan høre dynamikken imellem to mennesker, og man kan høre, når de taler helt forbi hinanden. Og det gør, at man bliver enormt opmærksom på sine egne relationer. For man kan ikke lade være med at tænke, »hvad ville jeg gøre i den situation?« Så man bliver faktisk meget klarsynet af det,« siger hun.

Podcastvært på den ugentlige podcast »Help Marketing«, Eric Ziengs, har også en række anbefalinger til hængekøjen eller cykelturen denne sommer.

Hvis du er historieinteresseret, så har Københavns Biblioteker en podcast om Københavns historie, der hedder »Bag om København«.

Ellers er han glad for podcasten »MindCast« med Niels Vium.

»Den handler om, hvordan du kan slappe af, undgå stress og arbejde bedre sammen med dine kolleger. Han er ung, og man kan bare mærke hans energi og entusiasme,« siger Eric Ziengs.

Hans tredje anbefaling er »This American Life«.

»Det er en ugentlig podcast, som dykker ned i nogle rigtig gode journalistisk formidlede historier, som kan være et afsnit per historie eller flere afsnit. Det er virkeligt godt,« siger han.

Og til sidst peger han på podcasts, som henvender sig til folk, der er vilde med film og tv-serier.

»Hvis man er interesseret i tv-serier, så findes der en podcast, der hedder »Meget mere Matador«, en række podcasts om tv-serien »Game of Thrones« og DR's »Filmland«.«

/ritzau fokus/