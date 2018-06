Pludselig dukkede 678 gigabyte med e-mail op hos politiet: »Det er selvfølgelig noget rod«

Rigspolitiet havde overset et mailarkiv med 1.658 filer fordelt på 826 brugere, som aldrig blev udleveret til Tibetkommissionen. For nylig stødte politiet »tilfældigt« ind i dem. Fundet – samt afsløringen af, at Udenrigsministeriet også ligger inde med hidtil ukendt materiale - fik torsdag justitsminister Søren Pape Poulsen til at genåbne Tibetkommissionen.