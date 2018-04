»Plan« blev til »drøm« da DR-artikel var til gennemsyn hos minister

Var DR-journalist lidt for eftergivende, da en pressechef i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bad om rettelser i en artikel, før den blev publiceret på DRs hjemmeside?

Det mener en række journalister efter, at der er opstået debat om DRs håndtering af en artikel om en eventuel bro over Kattegat.

Den 21. marts kunne DR på sin hjemmeside fortælle en opsigtsvækkende nyhed under overskriften: »Blåt flertal genopliver bro over Kattegat.« Samme dag blev historien, som DR havde solo, bragt i TV-avisen.

»Drømmen om at bygge en bro over Kattegat bliver i den grad vakt til live igen. Det sker på baggrund af en ny rapport og dugfriske tal fra Transportministeriet,« hed det i nyheden.

Men ifølge en aktindsigt fra Radio24syv har historien om de dugfriske tal været en tur forbi transport-, bygge- og boligminister Ole Birk Olesens pressechef Mia Josiassen, før den røg ud på nettet. Pressechefen har været artiklen igennem og med rød skrift indføjet de rettelser, hun ønsker. Blandt andet ordet »planerne« om en fast forbindelse over Kattegat forlangt rettet til »drømmen« i den oprindelige artikel.

Det er Radio24syvs nyhedschef Simon Andersen, der på Facebook har postet et billede af mailen fra pressecehfen sammen med den rettede artikel fra nettet.

Journalist Kenan Seeberg skriver: »Det er ganske enkelt for slapt og for ringe«, mens Jyllands-Postens Niels Sandø skriver: »Hvis det her er sandt og ikke får konsekvenser, er jeg stærkt betænkelig over fremtiden med et skattefinansieret DR!«

Radio24syvs politiske redaktør Brian Weichardt gør opmærksom på at DRs historie om Kattegat »drømmen« faldt samme dag som en negativ nyhed fra samme ministerium om, at Femern-forbindelsen ville blive forsinket.

Senior advisor i PR-bureauet Primetime Jakob Risom skriver: »Det er jo en helt vanvittig ført pen - fatter ikke DR har accepteret det - pst...regeringen vil skære dem med 20% - nå ja OK, så må de hellere gøre, som der bliver sagt - projekt “Bedre styr på DR” er vist allerede en succes.«

Kritikken har imidlertid fået DR-journalistens chef Morten Tvegaard, som er redaktionschef på DRs Christiansborgredaktion til tasterne:

»Kære Simon Andersen. Jeg kan forstå, at du har søgt aktindsigt i vores korrespondance med Transportministeriet om Kattegatbroen.

Vi gik med til at rette ordet »planerne«, da det faktisk er faktuelt forkert. Der har aldrig været planer om en bro over Kattegat. Det skriver vores reporter også i svaret til ministeriet, som du har fået aktindsigt i, men ikke videregivet her,« skriver han på Facebook og tilføjer:

»Man kan selvfølgelig diskutere ordet »drømmen« - det rigtige havde nok været at skrive »Regeringen drømmer igen om en Kattegatforbindelse« - det medgiver jeg.«

Svaret har fået Simon Andersen til at spørge redaktionschefen om det indgik i aftalen mellem DR og regeringen, at historien skulle placeres i TV-avisen 21.30 og ikke »bare« på nettet? Til det svarer Tvegaard:

»Aftalen var, at vi udkom med historien næste morgen, men da TV-AVISEN meget gerne ville have historien samme aften, overtalte vi ministeriet til at fremrykke klausuleringen. Det var altså på vores initiativ - ikke ministeriets.«