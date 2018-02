Piger på 13-14 år opsøger mænd for at sælge sex

København. Hver måned er der i døgnrapporten hos Københavns Politi piger på 13-14 år, som er på vej ud i eller har haft sex med voksne mænd mod betaling.

Det skriver Jyllands-Posten.

Pigerne får typisk kontakt med en mand på Snapchat eller i et chatrum på nettet. De aftaler at mødes, og han henter hende.

Så kører de hen til et hotel eller hjem til ham, hvor de har sex. Bagefter får hun en jakke, en telefon eller penge.

Det fortæller Britta Almfort, der er koordinator i Københavns Politis indsats over for seksuelle overgreb mod unge under 18 år. Hun mener, at pigernes ageren er et stigende problem og et udtryk for et værdiskred.

- Det er noget nyt, at piger i den alder på den måde er opsøgende. De er grænseoverskridende og har et enormt behov for at være på, få likes og foretage sig ting, der giver opmærksomhed.

- Det har noget med Youtube og reality-tv at gøre. Det flytter grænserne for unges seksualitet, siger Britta Almfort til Jyllands-Posten.

Sekretariatschef Laust Westtoft fra Los, der organiserer 600 private specialskoler, bosteder og botilbud, oplever gråzoneprostitution og sugardating som et stigende problem.

I foreningen har man fået en række henvendelser fra specialskoler og bosteder, hvor man dagligt oplever problemer med, at de unge har en grænsesøgende, risikofyldt seksuel adfærd.

- Der er sket et værdiskred. Overraskende mange piger og drenge finder det i orden at tage imod gaver for sex, siger Laust Westtoft til Jyllands-Posten.

Sekretariatschefen mener, at eksponeringen af unge i reality-tv spiller en rolle for de unges syn på, hvad der er rigtigt og forkert.

Ifølge formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen, opsøger piger på blandt andet døgninstitutioner i stigende grad steder på nettet, hvor de kan sælge sex.

- Der er sket et skred, og det er slået hårdere igennem hos udsatte piger, der ikke har et filter som alle andre og en far og mor at tale med, siger han.

Christian Graugaard, professor i sexologi ved Aalborg Universitet, mener ikke, at unge generelt er "pornoficerede", kaster sig i grams eller er ude af stand til at tage vare på sig selv.

- Men der findes sandsynligvis en mindre gruppe, som har svært ved at finde vej i en stærkt erotiseret og kropsfikseret tidsalder, og det kan bringe dem i vanskeligheder, siger han til Jyllands-Posten.

