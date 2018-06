Pia Kjærsgaard: Det er »helt absurd«, at vi skal bruge tid og penge på at genåbne Tibet-sagen

Som formand for Folketingets Præsidium vil Pia Kjærsgaard finde mere effektive metoder til at undersøge magten. Det er »helt absurd«, siger hun, at det er nødvendigt at genåbne Tibetkommissionen.