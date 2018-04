Peter Madsens ekskone er for syg til at vidne i retten

Peter Madsens ekskone slipper for at skulle vidne i drabssagen mod den 47-årige ubådsbygger.

Planen var egentlig, at den tiltaltes ekskone allerede inden påske skulle have afgivet forklaring. På dagen meldte hun sig imidlertid syg.

Efterfølgende har hun forsynet Københavns Byret med yderligere oplysninger om sin sygdom, og torsdag står det klart, at hun helt får lov at blive væk.

»Det er rettens opfattelse, at vidnet har lovligt forfald,« siger retsformand Anette Burkø.

Det er ikke klart, nøjagtigt hvordan Madsens ekskone skulle have bidraget til sagens belysning. Helt til det sidste insisterede forsvarsadvokat Betina Hald Engmark imidlertid på, at hun gerne ville se ekskonen i retten.

Blandt andet henviste hun til, at hun i hvert fald ikke ønskede, at vidnets forklaring til politiet skulle have lov at stå uimodsagt.

»Jeg mener ikke, at vidnets forklaring er egnet til at blive dokumenteret, da vi ikke har mulighed for at stille kontraspørgsmål,« sagde forsvareren, inden retten trak sig tilbage for at afgøre spørgsmålet.

I et tidligere retsmøde har Madsen fortalt, at hans hustru i løbet af hans varetægtsfængsling har valgt at lade sig skille.

»Hun kom ind til et besøg i fængslet og sagde, at hun af økonomiske årsager var nødt til at bede om skilsmisse. Jeg spurgte, om det handlede om følelser, men det sagde hun nej ti«l, forklarede Madsen.

Under sagen har anklageren desuden fremlagt en sms, som Madsen sendte til hustruen 10. august klokken 23.25.

»Jeg er lidt på eventyr med Nautilus. Har det godt. Sejler i havblik og månelys. Dykker ikke. Knus og kram til misserne,« lød beskeden.

Madsen har forklaret, at den svenske journalist Kim Wall var død i en ulykke på ubåden "UC3 Nautilus" nogle minutter forinden, og at sms-beskeden skulle ses som en slags afsked med konen.

På daværende tidspunkt overvejede han nemlig at tage livet af sig selv.

Som bekendt skete det ikke, og i dag er Madsen tiltalt for efter forudgående planlægning at have sexmishandlet og dræbt 30-årige Wall.

Torsdagens retsmøde er sagens tiende, og med beslutningen om at lade ekskonen blive væk, går retssagen ind i sin afsluttende fase.

Ikke færre end 36 vidner har afgivet forklaring, og nu mangler alene en række skriftlige dokumenter at blive lagt frem i retten.

Når parterne mødes igen 23. april, sker det for at høre anklager og forsvarers procedure. Dommen ventes to dage senere.

