Peter Madsens afsluttende ord: »Jeg er forfærdelig ked af det for Kims pårørende«

Er sagen mod Peter Madsen så langt uden for kategori, at ubådsbyggeren skal spærres inde på ubestemt tid for drabet på Kim Wall? Ja, siger anklageren, der kæmper for en livstidsdom. Nej, helt skævt, siger forsvareren, der kæmper for en straf på 14-16 år. Dommen ventes i eftermiddag.