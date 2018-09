Peter Madsens advokat er fristet til at gå til Højesteret

Drabsmanden Peter Madsen er ifølge sin forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, overrasket over, at Østre Landsret onsdag har valgt at straffe ham med fængsel på livstid.

»Han er overrasket, ligesom jeg er. Vi glæder os til lige at læse dommens præmisser, og så må vi se, hvad vi gør derfra,« siger forsvareren.

Hun henviser til, at der typisk skal mere end ét drab til at udløse en livstidsstraf. Af den grund mener hun også, at der kunne være grundlag for at indbringe sagen for Højesteret.

»Det handler om, hvornår vi er i området for en livstidsdom. Efter min opfattelse skal der noget mere til end det, der er i den her sag,« siger advokaten.

Østre Landsret har alene skullet tage stilling til, hvilken straf den tidligere ubådsbygger skulle have. For selv om Madsen har nægtet sig skyldig, har han valgt at acceptere byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Dermed ligger det fast, at 47-årige Madsen i august sidste år efter forudgående planlægning bandt, sexmishandlede, dræbte og parterede journalisten Kim Wall under en tur i ubåden »UC3 Nautilus«.

Efter dommen i landsretten afviser advokat Betina Hald Engmark dog fortsat at forholde sig til, hvorvidt hendes klient fortsat nægter forbrydelsen.

»Min klient har modtaget den del af Københavns Byrets dom, hvad angår skyldsvurderingen. Dermed har jeg ikke sagt, om min klient vedgår sig noget som helst,« siger Hald Engmark.

Hvorfor vil du ikke svare direkte på det?

»Ved du hvad: Du får ikke andre svar, lige meget hvor mange gange du spørger,« lyder det fra advokaten.

Ud over livstidsstraffen er Peter Madsen blevet dømt til at betale en godtgørelse til offerets kæreste og hendes forældre.

Hver især får de 150.000 kroner.

/ritzau/