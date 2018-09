Peter Madsen er klar til at punge ud til Kim Walls forældre

Lige så stille og diskret lagde Ingrid Wall sin hånd på hans. Gav den et klem og holdt ved.

Kim Walls efterladte kæreste var tydeligt påvirket, da passagerne fra hans vidneudsagn om, hvordan Kim Wall var fascineret, men også bange for at skulle om bord på Peter Madsens ubåd, onsdag blev læst op i Østre Landsret.

Her var han til stede sammen med begge Kim Walls forældre for at følge ankesagen mod den livstidsdømte ubådsbygger Peter Madsen.

Madsen blev i foråret dømt skyldig i mishandling, drab og partering af den svenske journalist Kim Wall, men har anket sin livstidsdom, og derfor er Østre Landsret i øjeblikket ved at tage stilling til, om den 47-årige ubådsbygger bør slippe billigere for forbrydelsen.

Efter planen skulle tre juridiske dommere og tre domsmænd have truffet den beslutning i denne uge. Men sådan bliver det ikke. For den ene af de tre domsmænd er blevet ansat i det offentlige, og derfor må han ikke længere fungere som domsmand.

Selvom det i teorien kan få betydning for sagens udfald, fordi de to tilbageværende domsmænd nu har halvanden stemme hver i stedet for en enkelt, fortsætter Østre Landsret behandlingen af ankesagen. Der er således fortsat seks stemmer i spil, og bliver der stemmelighed, vil den afgørelse, der er bedst for Peter Madsen blive den endelige.

Fra tilhørerpladserne i retslokale 1 fik Kim Walls forældre og hendes kæreste igen rippet op i den forbrydelse, der overgik den svenske journalist sidste sommer. Men der var også lidt positivt nyt.

Da ankesagen kørte i Københavns Byret i foråret, modtog Kim Walls forældre ikke en krone i godtgørelse, men nu er Peter Madsen klar til at punge ud.

Onsdag meddelte forsvarer Betina Hald Engmark, at Peter Madsen accepterer forældrenes krav om 150.000 kroner i godtgørelse til hver, kærestens krav på 150.000 kr. i godtgørelse, og et krav om at betale begravelsens omkostninger. Eneste krav, som ubådsbyggeren ikke accepterer, er Kim Walls kærestes krav om såkaldt tab af forsørger. Det er en erstatning, man kan få, når man mister sin samlever, og kravet lyder på knap en million kroner.

Selvom Peter Madsen har accepteret, er det fortsat retten, som skal tage stilling til, om kravene er berettigede.

Dom ventes fredag

For at Østre Landsret kan tage stilling til, hvordan Peter Madsen skal straffes, skal alle de oplysninger, der var fremme i byretten og som ifølge anklager Kristian Kirk og forsvarer Betina Hald Engmark kan havde indflydelse på straflængden, gennemgås igen. Det er fx oplysninger om Peter Madsens person, tilbøjeligheder og om risikoen for, at han igen begår kriminalitet.

Derfor var vidneudsagnet fra Kim Walls kæreste langt fra var det eneste af de 36 vidneudsagn i sagen, som blev gennemgået af forsvarer og anklager på skift.

Udsagn fra flere af de kvinder, Peter Madsen har haft en seksuel relation til, om, at de var langt mere ekstreme og eksperimenterende, end han var, og at de aldrig oplevede ham som voldelig, blev således også genopfrisket.

Det samme blev vidneudsagn fra kolleger i Raketmadsens Rumlaboratorium, som satte ord på, hvordan de oplevede ubådsbyggeren som rar og ekstremt dedikeret, men også stresset i sommeren 2017.

Også detaljer fra redningsaktionen i Køge Bugt 11. august 2017 blev gennemgået, så de tilstedeværende igen bliver mindet om, hvordan Peter Madsen virkede rolig og fattet, da han blev reddet i land. For at cementere den pointe hev anklager Kristian Kirk afslutningsvis fat i Peter Madsens mentalundersøgelse, hvori det fremgår, at ubådsbyggeren har narcissistiske og psykopatiske træk, er stærkt seksuelt afvigende og har udvist en påfaldende mangel på følelsesmæssig påvirkning.

Under dagens retsmøde sad hovedpersonen selv roligt og fulgte med i gennemgangen. Men da Betina Hald Engmark på ny tog fat på den gennemgange af skaderne på Kim Walls lig, som en retsmediciner lavede i byretten, vendte han demonstrativt blikket og fikserede det på et punkt på gulvet til højre for sig, indtil gennemgangen af skaderne var færdig og tegningen med alle læsionerne i torsoen igen var fjernet fra skærmen i retslokalet.

Peter Madsen havde dagen igennem tre kvinder sidende bag sig, som ifølge flere andre medier også deltog under ankesagens første retsdag for at støtte ubådsbyggeren. En af dem er angiveligt den kvindelige fængselsbetjent, som siden har sagt sit job op, efter en flirt med Peter Madsen under hans fængsling.

Sagen fortsætter fredag, hvor anklager Kristian Kirk og forsvarer Betina Hald Engmark skal procedere. Dommen ventes også at falde fredag.