PET har strammet op efter Tibetsagen

Tibetsagen har fået konsekvenser for de interne forhold i Politiets Efterretningstjeneste, som ifølge en mail til Ritzau ønsker "at undgå lignende situationer i fremtiden".

PET har besluttet at forstærke den ledelsesmæssige kontrol med de medarbejdere, der deltager i forberedelsen af statsbesøg.

Det fremgår af PET's kommentar til beretningen fra Tibetkommissionen, der undersøgte, hvordan det kunne gå til, at politiet greb ind i borgeres ret til frit at ytre sig og forsamle sig under kinesiske besøg.

Både ved et statsbesøg i 2012 og ved et nyt besøg i 2013 anstrengte politifolk sig for at hindre mennesker i for eksempel at vifte med tibetanske flag.

Også ord som FREE og FRIHED tegnet med kridt på asfalten foran et hotel blev fjernet.

Københavns Politi traf beslutningen om indgreb under statsbesøget efter at have modtaget en trusselsvurdering, som blev udarbejdet af PET.

Formuleringen var usædvanlig. Der var ikke fare for præsident Hu Jintaos sikkerhed. Men det var meget afgørende for kineserne, at de ikke tabte ansigt ved konfrontation med demonstranter eller lignende, lød beskeden fra PET.

Senere udarbejdede politiet en operationsbefaling om, at demonstranter ikke måtte være synlige for præsidenten.

På intet tidspunkt gav PET en direkte ordre til det almindelige politi. Men både PET og Udenrigsministeriet medvirkede til at skabe en stemning, som førte til den klart ulovlige ordre, vurderer Tibetkommissionen.

PET kritiseres for ikke at have gjort det helt klart for politiet, at "de gentagne videregivelser af oplysninger om kinesiske bekymringer ikke tilsigtede, at demonstranter ikke måtte være synlige".

I vidt omfang handlede de såkaldte sikkerhedskoordinatorer i PET på egen hånd, noterede kommissionen også.

I en mail skriver PET følgende:

- PET tager kommissionens beretning meget alvorligt, og PET har allerede justeret den ledelsesmæssige styring af området med henblik på at undgå lignende situationer i fremtiden, og PET vil på baggrund af beretningen se, om der skal drages yderligere lære heraf.

/ritzau/