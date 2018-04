Pensionist får ikke ekstra erstatning i Emilie Meng-sagen

En beboer i Korsør får ikke ekstra erstatning, efter at han i forbindelse med efterforskningen af 17-årige Emilie Mengs forsvinden fik ransaget sit hjem fem gange.

Det skriver DR Nyheder.

Manden, der er pensionist, krævede en erstatning på 75.000 kroner for den mistænkeliggørelse af ham, som de gentagne ransagninger resulterede i, og som udløste massiv presseomtale og ifølge ham negativ fokus på hans person.

Politiet ransagede mandens hjem, efter at en nabo mente at have hørt en pigestemme gennem muren.

Men Retten i Næstved lagde ifølge DR Nyheder til grund, at han allerede har fået erstatning for ransagningerne i form af et standardbeløb på 1200 kroner per ransagning.

Erstatning for mistænkeliggørelse og det at være kommet i mediernes søgelys på grund af ransagningerne vurderede retten altså, at han ikke skulle have.

Manden har anket afgørelsen til landsretten.

Manden har desuden anmeldt sin nabo for fredskrænkelse. Det skete, fordi naboen satte et aflytningssystem op, da naboen mente, at det måske kunne lede politiet på sporet af Emilie Mengs skæbne.

Ransagningerne skete i efteråret 2016.

Emilie Meng blev sidst set, da hun en tidlig morgen i juli 2016 tog afsked med sine veninder på Korsør Station efter en bytur i Slagelse.

Først et halvt år senere blev liget af teenageren juleaftensdag fundet i en sø nær Borup på Midtsjælland.

Hendes drabsmand er stadig på fri fod.

/ritzau/