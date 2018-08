Paul McCartney om tiden efter The Beatles: »Jeg stod midt i det her forfærdelige lort«

Paul McCartney har et tilbagevendende mareridt. Det handler om ham selv og det band, The Beatles, som han sammen med John Lennon, George Harrison og Ringo Starr gjorde til alle tiders største.

»Vi giver en forfærdelig koncert, og publikum begynder at udvandre,« siger han i et interview med det britiske musikmagasin Mojo.

»Jeg drømmer ofte den drøm. Men i drømmen møder jeg også John og George, det er det gode ved det,« siger han med henvisning til, at John Lennon blev myrdet i 1980, mens George Harrison døde af kræft i 2001.

Paul McCartneys nye soloalbum, »Egypt Station«, udkommer 7. september, og 30. november kommer den legendariske eks-beatle forbi Royal Arena i København som et led i verdensturneen Freshen Up.

Det er med andre ord en særdeles aktiv 76-årig stjerne, Mojo har talt med - og også en meget åbenhjertig én af slagsen. The Beatles fylder meget i interviewet, ligesom The Beatles altid har fyldt meget i Paul McCartneys liv og bevidsthed, og til Mojo fortæller han også om den mørke periode efter bandets officielle opløsning i foråret 1970.

»Jeg var ofte fuld og skæv, især lige efter The Beatles. Jeg var langt nede, jeg stod midt i det her forfærdelige lort, hvor der var folk, der prøvede at få fingre i alle de penge, vi nogensinde havde tjent,« siger han med henvisning til alle de komplikationer, også af økonomisk og juridisk art, der fulgte med bruddet.

"Jeg har ikke tid til at opføre mig tosset. Bedstefar kan ikke bare sidde derhjemme i sin lænestol med en stor, fed joint og en flaske tequila."

»Det var ikke let, og jeg røg ind i en meget vanskelig periode,« siger Paul McCartney videre:

»Jeg medicinerede mig selv, og jeg drak mere, end jeg nogensinde før havde drukket, og nok også mere, end jeg nogensinde senere har drukket. Men man kommer igennem det.«

I interviewet med Mojo tænker Paul McCartney på et tidspunkt tilbage på rigtig gamle dage. På dengang da han og hans unge jævnaldrende fra Liverpool og omegn gik på pub og drak igennem, men egentlig ikke kunne se noget problem i dét, for de havde det jo sjovt. Senere oplevede han, hvordan nære venner som Ringo Starr og The Eagles' Joe Wash var ved at gå til i druk. I dag er de begge totalt tørlagte.

»Og det er de nødt til at være,« siger Paul McCartney.

»Når jeg taler med Ringo om alkohol, siger han: »Hvis du tilbyder mig noget vodka, er jeg nødt til at drikke hele flasken.««

Apropos alkohol, så byder det nye album på en sang, »Happy With You«, der både handler om druk og om at komme ud af sit misbrug, fordi der er noget i ens liv, der er meget bedre end at være mere eller mindre konstant fuld. Et af versene lyder sådan her:«

»l used to drink so much

Forget to come home

I lied to my doctor

But these days I don't

'cos I'm happy, with you

I got lots of good thing to do.«

Sangen er, forstår man, inspireret af Ringo Starr og hans vej ud af alkoholmisbruget, men den handler ifølge Paul McCartney også om ham selv.

»Engang opførte jeg mig lidt mere tosset, end jeg gør nu, hvor jeg har otte børnebørn. Jeg har ikke tid til at opføre mig tosset. Bedstefar kan ikke bare sidde derhjemme i sin lænestol med en stor, fed joint og en flaske tequila,« siger Paul McCartney og tilføjer, at han er nået dertil i sit liv, hvor han kun drikker ét enkelt glas vin om ugen.

»Men det er et stort glas!«