Patientforening: Smart system giver os billig medicin

På apoteket findes de enkelte typer medicin ofte i mange varianter.

De forskellige indpakninger og navne kan måske virke forvirrende for kunderne. Til gengæld er producenterne bag medicinen i konkurrence med hinanden om at være det billigste alternativ.

Og det er klart til forbrugernes fordel, mener foreningen Danske Patienter.

Fra 2007 til 2017 faldt priserne på receptpligtig medicin nemlig 44 procent, viser en opgørelse fra Lægemiddelindustriforeningen.

FAKTA: Derfor skifter priserne på medicin Først når patentet på et lægemiddel er udløbet, begynder konkurrencen om at lave medicinen til laveste pris. De seneste ti år er prisen på receptpligtig medicin faldet 44 procent. Udviklingen hænger i høj grad sammen med, at priserne på lægemidler bliver opdateret hver anden uge. Og her er producenterne i skarp konkurrence med hinanden om at tilbyde den billigste medicin. Læs her, hvorfor prisen på bestemte typer medicin over tid ændrer sig: * Det er en lang og dyr proces at udvikle nye lægemidler. Det kan tage mange år med afprøvninger, sikkerhedsundersøgelser og udgifter i milliardklassen. * Derfor er alle nye medicinpræparater beskyttet af patenter. De skal sikre, at producenten bag kan indtjene de udgifter, der har været til udviklingen af lægemidlet, før konkurrenter begynder at fremstille en lignende type medicin. * Dermed er medicin, der lige er kommet på markedet, som regel meget dyrt. * Når patentet udløber på et lægemiddel, har andre virksomheder lov til at markedsføre deres kopier af produktet. * I en periode herefter vil der ofte være stor konkurrence på prisen. * De nye producenter vil skiftevis underbyde hinanden i forsøget på at blive det foretrukne alternativ på apotekerne. Denne konkurrence kommer apotekernes kunder til gode, fordi priserne bliver presset. * Ofte fastholder den originale producent sin pris, mens kopiproducenternes udgaver kan falde helt ned til en tyvendedel af originalens pris. * Priserne på medicin må skifte hver 14. dag. Alle producenter og distributører af lægemidler melder til Lægemiddelstyrelsen, hvad deres præparater skal koste de efterfølgende 14 dage. Det sker uafhængigt af de øvrige producenter. * Derfor kan kunder på apotekerne opleve, at priserne på deres lægemidler skifter hver anden uge - og den billigste variant er måske pludselig en anden, end den man plejer at købe. * Det er kun det billigste præparat, som der gives fuld offentlig støtte til. * Det er apotekernes pligt at tilbyde den billigste variant til kunderne, hvis ikke de foretrækker en udgave fra en bestemt producent. Kilde: apotekeren.dk. /ritzau/

»Vi synes overordnet set, at det er en positiv udvikling, for det betyder jo, at patienterne får billigere medicin. Det betyder også, at staten sparer udgifter til medicintilskud,« siger Danske Patienters direktør, Morten Freil.

»Dermed kan flere patienter i sidste ende få behandling i sundhedsvæsenet for de samme penge,« siger han.

Æren for prisfaldet tilfalder i høj grad det konkurrencesystem, der er i medicinbranchen i Danmark, mener Danske Patienter.

Udbyderne af medicin skal hver anden uge melde nye medicinpriser ind til Lægemiddelstyrelsen i en hemmelig budrunde. Og herefter er apotekerne forpligtede til at tilbyde deres kunder den billigste udgave af hver slags medicin.

»Med det system, vi har i dag, skal man selvfølgelig være opmærksom på, at man som patient hver 14. dag kan opleve, at man får en ny slags medicin.«

»Det er egentlig den samme medicin, men den kan se anderledes ud og kommer måske i en anden indpakning, end den plejer. Det kan skabe forvirring og utryghed hos patienterne, og det kan også betyde, at nogle patienter stopper med at tage deres medicin,« siger Morten Freil.

Derfor er det vigtig, at læger og apoteker taler med patienterne om, hvordan de skal tage deres medicin, understreger han. Og at indholdet i medicinen er den samme, selv om indpakningen og pillerne måske har ændret udseende.

Mens priserne på receptpligtig medicin er faldet 44 procent fra 2007 til 2017, er priserne i Danmark ifølge Lægemiddelindustriforeningen overordnet set steget med knap 17 procent i samme periode

/ritzau/