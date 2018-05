Patienter: Fejlbehandlede snydes for erstatning

Antallet af anmeldelser med krav om erstatning falder markant. Det skyldes, at læger og sygeplejersker har for travlt til at hjælpe patienterne med sagerne – og frygter selv at blive straffet, lyder kritikken. Nej, færre kommer til skade, fordi kvaliteten er øget, mener regionerne.