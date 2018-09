Partiformand tiltalt i sag om asylspray: den var et symbol

Da det indvandrerkritiske Danskernes Parti i 2016 købte omkring 100 hårsprays og skrev "Asylspray" på dem, var partiformanden særligt opmærksom på ikke at hænge én bestemt gruppe ud.

Det forklarer Daniel Stokholm, tidligere Carlsen, i Retten i Sønderborg, hvor han sammen med tre andre mænd er tiltalt efter straffelovens paragraf 266b, populært kaldet racismeparagraffen.

»Jeg har personligt haft nogle erfaringer med anklagemyndigheden, og jeg er klar over, at man skal formulere sig på en bestemt måde. Man overvejer, hvordan man skal formulere sig, når man skriver politisk materiale, der er systemkritisk,« siger Stokholm tirsdag i retten.

Man må ikke true, nedværdige eller forhåne bestemte grupper, og derfor valgte Stokholm blandt andet at bruge det brede begreb "migranter" i en kampagnevideo samt på sedler og sprays.

»Vil du hellere være tryg uden spray? Migranterne, der er kommet til Danmark under dække af at være "flygtninge", har forulempet danske piger og skabt utryghed,« stod der på klistermærker på de mange sprays.

Hvis der kun tales om migranter, er det en for bredt defineret gruppe, til at det kan straffes efter paragraffen. Anklageren argumenterer dog i retten for, at det var målrettet folk fra Mellemøsten.

Efter at en video med samme budskab som klistermærkerne blev lagt op på internettet, gik de fire mænd på gågaden i Haderslev 24. september 2016.

I en time delte de lyserøde hårsprays med de politiske budskaber ud og fortalte, at partiet mente, at migranter skabte sikkerhedsproblemer i landet, og at de burde udvises. Desuden burde pebersprays være lovlige.

De punkter ville partiet arbejde for, såfremt det blev valgt ind i Folketinget.

Stokholm gik selv på gågaden i Thisted fem dage senere og gentog begivenheden.

Alle mændene fremhæver i retten, at de aldrig opfordrede folk til at bruge sprayen mod folk. Den var ment som et symbol på deres politik.

Mens anklagemyndigheden går efter en bødestraf til tre af mændene, er sagen en anden for den tidligere partiformand.

Han har nemlig ifølge anklageren forsøgt at udbrede propaganda, hvilket er en skærpende omstændighed.

Derfor går senioranklager Jannie Dahl Nøhr efter 40 dages betinget fængsel til Daniel Stokholm.

»Jeg lægger vægt på grovheden, at det blev delt i vid kreds og med formål om at påvirke meningsdannelsen,« siger anklageren i retten.

Alle mændene erkender, at de havde mange hårsprays, som de delte ud, men de nægter at have overtrådt loven.

Retten ventes af afsige dom mandag klokken 12.

/ritzau/