Partier vil lukke bagdøren til ophold i Europa

Bryllupper i Danmark må ikke være en bagdør til ophold i Europa, og derfor skal loven ændres. Det mener en række partier, efter at Berlingske 26. december beskrev, hvordan et stigende antal udenlandske brudepar rejser til Danmark for at blive gift på baggrund af Danmarks lempelige lovgivning på området.

Alene sidste år blev 10.437 udenlandske par viet i ti danske kommuner, mens kun 3.280 danske par blev viet i samme kommuner.

Som følge af bryllupsboomet i Danmark er også bryllupsbureauindustrien i Tyskland vokset - et af bureauerne reklamerer eksempelvis med, at »Marriage in Denmark in an easy way to legalization in the EU.«

Eksperter advarer om, at der er proformaægteskaber blandt vielserne i Danmark, ligesom Europol advarer om, at giftermål i stigende grad udnyttes til kriminalitet, hvor organiserede kriminelle arrangerer proformabryllupper mellem kvindelige EU-borgere og mænd uden for EU.

Dansk Folkeparti foreslår en drastisk lovændring:

»Vi foreslår, at det som udgangspunkt kun er personer med permanent opholdstilladelse i Danmark, som kan få lov til at blive gift i Danmark. Det er fuldstændig uacceptabelt, at Danmark bliver brugt som land til at lovliggøre sit ophold i EU,« siger Martin Henriksen, udlændinge- og integrationsordfører i DF.

Hvorfor udelukke alle udlændinge fra at blive gift i Danmark, når kun et fåtal fusker?

»Det er vores bud på, hvordan vi effektivt kan få lukket dette problem. Hvis folk ønsker at blive gift og ikke har en tilknytning til Danmark, så kan de vel blive gift i deres hjemland. Det er mest naturligt.«

Kommer I ikke på tværs af retten til fri bevægelighed i EU, hvis en rumænsk kvinde ikke kan blive gift i DK?

»Det er ikke et afgørende spørgsmål for os i Dansk Folkeparti.«

Kreativitet uden grænser

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye, vil på baggrund af Berlingskes artikler indkalde socialministeren i samråd.

»Vi er nødt til at reagere på, at proformaægteskaber har udviklet sig til en bagdør til Europa. Den bagdør skal lukkes,« siger han og kalder problematikken for et eksempel på, at »så mange mennesker vil bo i Europa, og kreativiteten for at nå dertil ikke kender nogen grænser.«

Danske kommunale giftefogeder må ikke afvise at vie et udenlandsk par, selv om de har mistanke om proformavielse - eksempelvis hvis brudeparret ikke kan tale sammen eller virker fremmede for hinanden.

Irland har været plaget af proformaægteskaber mellem EU-borgere og ikke EU-borgere og har derfor ændret lovgivningen, så giftefogeder nu har fået mere indflydelse og inden vielse skal interviewe potentielle proformabrudepar for at afdække, om de eksempelvis har et fælles sprog eller kender hinandens livshistorie.

Mattias Tesfaye vil undersøge, om en lignende ordning vil være nyttig i Danmark.

Vigtig turistniche

En del danske kommuner – især i det såkaldte udkantsdanmark – har opbygget en niche om bryllupsturismen. Alene på Ærø er vielseskontoret gået fra i 2006 at vie 125 udenlandske par til i 2006 til i år at vie cirka 4.600 udenlandske par. Det skaber nye arbejdspladser og en højt værdsat millionomsætning på øen.

Mattias Tesfaye understreger, at »vi ikke ønsker at slå de små turistsucceser i stykker. Men vi skal selvfølgelig undgå, at det bliver misbrugt.«

Også Venstre vil forsøge at regulere loven, men vil samtidig værne om bryllupsturismen, siger kommunal- og kirkeordfører Carl Holst.

På den ene side »har Danmark gavn og glæde af bryllupperne både som lokale begivenheder, og fordi de skaber omsætning«. På den anden side »skal proformaægteskaber bekæmpes – vi må ikke blive et land, hvor vores åbenhed skaber muligheder for proformaægteskaber og menneskehandel,« siger Carl Holst.

Dansk Folkeparti, som traditionelt har været stærkt optaget af udviklingen i det såkaldte udkantsdanmark, er dog ikke lige så mildt stemt over for at bevare bryllupsturismen:

»Turismehensyn kan ikke gå over hensynet til at bekæmpe proformaægteskaber,« siger Martin Henriksen.

Socialminister Mai Mercado (K) siger i en skriftlig udtalelse, at »det ikke skal være sådan, at man kan komme til Danmark med forfalskede papirer og blive gift som en adgangsbillet til EU. Det giver anledning til et kig på reglerne. Derfor vil jeg se på, om der er noget i reglerne, vi skal have præciseret eller ændret,« siger Mai Mercado.