Pape: Tibetkommissionen skal undersøge kinesiske statsbesøg tilbage til 1995

Alle officielle kinesiske statsbesøg skal kulegraves. Det skriver justitsministeriet i en pressemeddelelse torsdag.

Beslutningen er truffet efter, at Justitsministeriet onsdag modtog oplysninger fra politiet om en »taktisk befaling« under den kinesiske udenrigsministers besøg i 2011. Befalingen giver udtryk for, at antallet af demonstranter kan begrænses, hvis statsbesøget holdes ukendt for offentligheden så længe som muligt.

Det rejser ifølge ministeren spørgsmål ved politiets håndtering af mulige demonstrationer under det besøget.

»Tibetsagen var i forvejen en skandale, og nu viser det sig måske at stikke endnu dybere. Derfor har jeg besluttet, at der skal gennemføres en kommissionsundersøgelse af forholdene omkring samtlige kinesiske besøg tilbage til i hvert fald 1995. Vi kan ikke stoppe arbejdet, før vi har fået belyst hvert et hjørne, så tilliden til vores politi kan genskabes,« siger Søren Pape.

Udmeldingen kommer stort set samtidig med, at Berlingske torsdag kunne afsløre, at det længe har været politiets praksis skærme kinesiske delegationer mod danske demonstrationer. En række aktive og pensionerede politifolk fortæller til Berlingske, at samme håndtering af demonstrationer har gjort sig gældende helt tilbage til statsbesøget i 1995.

Det er ikke mere end en uge siden, at justitsministeren gennedsatte Tibet-kommissionen, efter det blandt andet var kommet frem, at Rigspolitiet har fundet en række mails, der ikke indgik i kommissionens første undersøgelse.

Rigspolitiets opbevaring af mails er en af flere udløsende årssager til, at Sørgen Pape nu også igangsætter en ekstern undersøgelse af politiets, anklagemyndighedens og PET’s håndtering af data.

»Jeg vil have ryddet op, og politiet og PET skal have styr på deres håndtering af data. Der har været for mange sager, og det svækker tilliden til vores politi,« siger justitsministeren med henvisning til sagen om PET’s overførsel af data til et hemmelig arkiv.

Den eksterne undersøgelse skal give et samlet overblik over de data, som politiet, PET og anklagemyndigheden opbevarer. Derudover skal undersøgelsen kortlægge regler og praksis for opbevaring og sletning af data for at sikre, at regler bliver overholdt.