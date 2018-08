Pape søger udredning efter afbrændingsbølge

Med 60 bilafbrændinger i hovedstadsområdet siden maj, kalder justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nu på en udredning fra Rigspolitiet.

»De bilafbrændinger, vi ser for tiden, er helt uacceptable. Jeg har bedt Rigspolitiet om et overblik over, hvilke indsatser man i de relevante kredse har sat i gang for at få sat en stopper for det her uvæsen,« skriver ministeren på twitter.

Afbrandingsbølgen er blevet intensiveret gennem august, hvor der næsten dagligt har været biler i flammer rundt omkring i København. Udviklingen har fået Københavns Politi til at optrappe sin tilstedeværelse, skriver Ritzau.

»Vores lokalpoliti bevæger sig rundt i områderne og taler med gud og hver mand på gaderne, i ungdomsklubber og på skolerne for at prøve at finde ud af, hvad det helt præcist er, der foregår,« siger ledende politiinspektør Peter Dahl til DR P4 København.

Ifølge politiet er de skyldige dog fortsat på fri fod, men noget kan tyde, på »at man inspirerer hinanden på kryds og på tværs«.

Det destabiliserer et område fuldstændigt, fordi det er så meningsløst, voldsomt og utryghedsskabende. Tommy Laursen, sekretariatschef for SSP København

Det er ikke kun i Danmark, at køretøjer går op i røg. Tidligere på måneden var også svenskerne ramt af ildspåsættelser, hvor omkring 90 biler endte som brandtomter over to dage.

Afbrændingerne har siden skabt bekymring og er blevet en brik i det forestående svenske valg. Herhjemme er Københavns kriminalforebyggende initiativ SSP heller ikke i tvivl om, hvad der er på spil.

»Det destabiliserer et område fuldstændigt, fordi det er så meningsløst, voldsomt og utryghedsskabende, når der er ild i gaderne. Det er urimeligt for beboerne i de områder, det sker i,« siger sekretariatschef Tommy Laursen til DR P4 København.

Han uddyber, at SSP forsøger at understrege for de unge, at afbrændingerne er alvorlig kriminalitet med »enorme« erstatningskrav.

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra Justitsministeren omkring, hvad han forventer af en eventuel udredning og hvilke initiativer, han eventuelt forventer at sætte i værk.

Justitsministeriet oplyser, at Søren Pape Poulsen henviser til sit tweet og ikke ønsker at komme med yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.