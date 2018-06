Pape følger flertal og genåbner Tibet-kommissionen

For første gang i årtier er et politisk flertal i Folketinget parat til at genåbne en ellers afsluttet undersøgelseskommission, fordi potentielt centrale dokumenter aldrig blev udleveret.

Radioprogrammet P1 Orientering afslørede 23. maj, at dokumenter fra Udenrigsministeriet aldrig blev udleveret til Tibetkommissionen. Siden har eksperter, jurister og politikere opfordret til, at lade kommissionen - demokratiets øverste kontrolinstans - undersøge sagen til bunds. Der sker nu.

På et hasteindkaldt møde i Justitsministeret torsdag formiddag er Folketingets partier blevet enige om, at genåbne kommissionen. Det sker efter, at et flertal uden om Pape torsdag sagde, at de gerne ville have kommissionen til at undersøge sagen igen.

Tibet-demonstrationer ved kinesiske statsbesøg Kinas daværende præsident, Hu Jintao, besøgte Danmark fra 14.-16. juni 2012. Det var det første officielle besøg i Danmark af et kinesisk statsoverhoved nogensinde. Et historisk besøg, sagde daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt. Den 15. juni blev gaden holdt fri for tibetanske demonstranter. Godt et år senere, 4.-7. juni 2013, besøgte Kinas fjerdeøverste leder, Yu Zhengsheng, Danmark. Også ved dette besøg blev der rejst kritik af, at Tibet-aktivister blev forhindret i at vise tibetanske flag. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Jeg mener, det er logisk, at kommissionen får mulighed for at forholde sig til de nye oplysninger,« siger Mette Reissmann fra Socialdemokratiet, som »undres meget« over, hvorfor det pågældende materiale ikke blev udleveret fra begyndelsen.

»Jeg håber, at ministeren vil overveje det her, og jeg glæder mig til at høre, hvad han mener om sagen,« siger Mette Reissmann.

Samme melding lød tirsdag fra Venstres menneskerettighedsordfører, Jan E. Jørgensen.

»Nu er disse mails dukket op, og justitsministeren ved så ikke helt, hvad han skal gøre med dem. Der må jeg bare sige, at der er kun et svar. Tibetkommissionen skal, naturligvis, genåbnes, så sagen kan belyses med alt relevant materiale,« sagde han i sin tale grundlovsdag.

Dansk Folkepartis næstformand Søren Espersen vil ligeledes have materialet gennemgået, og »det skal gå stærkt«, som han siger til Ritzau. Tidligere har også partiets gruppeformand Peter Skaarup samt retsordfører Peter Kofod Poulsen krævet de potentielt relevante e-mail udleveret.

Berlingske har tidligere spurgt Søren Pape Poulsen (K), hvad han selv mener om sagen, men det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra justitsministeren.

Ministeren henviste i stedet til et Facebook-opslag, hvor han inviterer Folketingets partier til en »drøftelse« af sagen.

Men der er ikke meget at drøfte, hvis man skal tro meldingerne fra de øvrige partier. Det er justitsministeren, som skal træffe en eventuel beslutning om at genåbne kommissionen, men et flertal i Folketinget vil kunne pålægge ministeren at gøre det.

Regeringspartiet Liberal Alliance er på linje med S, V og DF og vil genåbne Tibetkommissionen. Det skriver partiets politiske ordfører Christina Egelund i en SMS til Berlingske. Det har endnu ikke været muligt at få hende til at uddybe, da hun sidder i gruppemøde.

Hos Enhedslisten glæder retsordfører Rosa Lund sig over, at de andre partier nu også vil genåbne Tibetkommissionen.

»Der skal placeres et politisk ansvar i Tibetsagen. Det er bekymrende, at så mange ministre har været tavse i denne her sag. Det skal undersøges til bunds. Det kan vi kun, hvis sagen bliver genåbnet,« siger Rosa Lund.

Også De Radikale, Alternativet og Socialistisk Folkeparti støtter kravet om at få udleveret e-mailkorrespondancerne.

Kommissionens beretning placerede sidste år ansvaret for krænkelsen af demonstranternes grundlovssikrede ret til at forsamles og ytre sig, hos to mellemledere i Københavns Politi.

Dette forhold er juridisk set forældet, men politifolkene står tiltalt for at have afgivet falsk vidneforklaring i retten under erstatningssager anlagt af demonstranter. Tirsdag kunne Berlingske fortælle, at en af forsvarsadvokaterne i sagen har begæret de omdiskuterede e-mailkorrespondancer udleveret.

Det er ikke sket siden undersøgelseskommissionerne blev nedsat ved lov i 1999, at man har genåbnet en kommission efter den havde afleveret sin beretning. Dog blev PET-kommissionen på sin vis genåbnet, da Blekingegade-kommssionen blev åbnet i 2014. Her var kommissoriet dog et helt andet, da man besluttede selvstændigt at undersøge én del af den afsluttede kommissions arbejde.

Formanden for Tibet-kommissionen, Tuk Bagger, har forløbigt ingen kommentar.

Justitsminister Søren Pape Poulsens særlige rådgiver oplyser på Twitter, at der vil være nyt i sagen cirka kl. 11.30.