Pape beklager: Rigspolitiet har fundet nye mails i Tibet-sagen

For første gang i årtier bliver en undersøgelseskommission genåbnet.

Tibetkommissionen genbeskikkes med et nyt kommissorium, bekræfter justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på et pressemøde torsdag.

»Det er vigtigt for mig, at vi får afklaret den tvivl, der er opstået i forlængelse af Tibetkommissionens beretning. I den seneste tid er der kommet oplysninger frem, der har betydet, at der er stillet spørgsmål ved kommissionens adgang til e-mail og i forlængelse heraf kommissionens konklusioner. Den tvivl er ingen tjent med. Derfor vil regeringen nedsætte Tibetkommissionen igen, så kan få skabt klarhed,« siger justitsministeren.

Det sker, efter at Radioprogrammet P1 Orientering 23. maj afslørede, at dokumenter fra Udenrigsministeriet aldrig blev udleveret til Tibetkommissionen. Siden har eksperter, jurister og politikere opfordret til at lade kommissionen – demokratiets øverste kontrolinstans – undersøge sagen til bunds.

Rutinekontrol fik mails frem i lyset

Klokken 11 torsdag havde ministeren indkaldt Folketingets partier til møde. Til dette møde orienterede ministeren Folketinget om et nyt fund af mailarkiver hos Rigspolitiet.

»I forlængelse af, at Rigspolitiet har oplyst mig om de mailarkiver, de har fundet, har jeg orienteret Folketinget og beklaget, at mailarkiverne først er fundet nu i forbindelse med en rutinemæssig serverkontrol,« siger ministeren.

Kommissionen genbeskikkes ifølge regeringen med udgangspunkt i dens oprindelige konklusioner, og undersøgelsen skal koncentrere sig om, hvorvidt eventuelt nyt relevant materiale giver grundlag for at ændre eller supplere konklusionerne.

Kun Liberal Alliance deltog ikke ved mødet, men var ifølge politisk ordfører Christina Egelund »selvfølgelig orienteret«.

Justitsminister Søren Pape Poulsen har hidtil sagt, at han ville indkalde partierne til en drøftelse om sagen. Men allerede inden drøftelsen tegnede sig torsdag formiddag et politisk flertal for at genåbne kommissionen og få udleveret mailkorrespondancer til kommissionen og dens formand, Tuk Bagger.

»Jeg mener, at det er logisk, at kommissionen får mulighed for at forholde sig til de nye oplysninger,« lød det fra Mette Reissmann fra Socialdemokratiet, som »undres meget« over, hvorfor det pågældende materiale ikke blev udleveret fra begyndelsen.

Grundlovstale gav genlyd

Flertallet tegnede sig efter en opsigtsvækkende melding fra Venstres menneskeretsordfører Jan E. Jørgensen, der i en tale Grundlovsdag argumenterede for en genåbning af kommissionen.

»Nu er disse mails dukket op, og justitsministeren ved så ikke helt, hvad han skal gøre med dem. Der må jeg bare sige, at der er kun ét svar. Tibetkommissionen skal, naturligvis, genåbnes, så sagen kan belyses med alt relevant materiale,« sagde han i sin tale Grundlovsdag.

Sagens baggrund er et af de klareste brud på Grundloven de senere år. Det skete, da betjente 15. juni 2012 tog tibetanske flag fra demonstranter under et kinesisk statsbesøg. Siden blev Tibet-kommisionen nedsat for at finde ud af, om andre myndigheder havde bedt politiet om at hindre tibetanske flag. Men da kommissionens beretning lå klar i december sidste år, kunne kun to mellemledere i politiet stilles til ansvar for grundlovsbruddet.

Siden har efterspillet dog vist, at kommissionen – demokratiets sidste kontrolinstans – tilsyneladende blev forhindret i at komme til bunds i sagen. De øverste chefer i Københavns Politi fik slettet deres e-mailkonti, før kommissionen gik i gang med sin undersøgelse. Det afslørede radioprogrammet P1 Orientering i marts. For én politichefs vedkommende – daværende chefpolitiinspektør Jørn Aabye – blev e-mailkontoen først slettet, efter Tibetkommissionen havde bedt om at få indholdet udleveret.

Tibet-demonstrationer ved kinesiske statsbesøg Kinas daværende præsident, Hu Jintao, besøgte Danmark 14.-16. juni 2012. Det var det første officielle besøg i Danmark af et kinesisk statsoverhoved nogensinde. Et historisk besøg, sagde daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). 15. juni blev gaden holdt fri for tibetanske demonstranter. Godt et år senere, 4.-7. juni 2013, besøgte Kinas fjerdeøverste leder, Yu Zhengsheng, Danmark. Også ved dette besøg blev der rejst kritik af, at Tibet-aktivister blev forhindret i at vise tibetanske flag. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Senest er det kommet frem, at kommissionen også er blevet afskåret fra at undersøge Udenrigsministeriets rolle i sagen til bunds. For Udenrigsministeriet havde backup af slettede e-mail fra ministre og embedsmænd liggende i deres systemer. Men heller ikke de dokumenter fik kommissionen adgang til, afslørede P1 Orientering.

Nu oplyser ministeren altså, at endnu et arkiv er blevet fundet – denne gang hos Rigspolitiet.

Første omfattende genåbning

Det er ikke sket, siden undersøgelseskommissionerne blev nedsat ved lov i 1999, at man har genåbnet en kommission, efter at den havde afleveret sin beretning. Dog blev PET-kommissionen på sin vis genåbnet, da Blekingegadekommssionen blev åbnet i 2014. Her var kommissoriet dog et helt andet, da man besluttede selvstændigt at undersøge én del af den afsluttede kommissions arbejde.

Da Tibetkommissionen formelt afsluttede sit arbejde, da den afgav sin beretning 18. december 2017, findes den ikke mere. Derfor skal der nedsættes en ny kommission med et nyt kommissorium. Næste skridt er, at justitsministeren sender et udkast til et nyt kommissorium til Folketinget. Det forventes ifølge ministeriet at kunne sendes i næste uge. Og efter regeringens opfattelse vil det være mest hensigtsmæssigt, at de samme personer, der var medlemmer af den oprindelige Tibetkommission, skal se på sagen igen.