På med støvmasken: Gæster bliver syge på Roskilde

Den historiske tørke mærkes på årets Roskilde Festival, hvor store mængder støv hvirvles rundt, og det kan festivalens samaritter mærke.

- På grund af tørke og støv er det i år særligt øjeninfektioner, forkølelse og halsbetændelse, som gæsterne henvender sig med, oplyser Roskilde Festivals pressekontor.

- De gode råd er at drikke rigeligt med væske, huske at bruge solcreme og passe godt på hinanden.

Det tørre vejr får flere gæster til at supplere solbrillerne med et tørklæde for munden, så de ikke indånder de store mængder støv, og det får nu festivalen til at reagere.

Støvmasker tilføjes således til merchandisebodernes varesortiment, siger Roskilde Festivals divisionschef, Henrik Bondo.

- Det er en historisk tør sommer, så det er ikke noget, vi har arbejdet med før, siger han.

- Vi vil gerne imødekomme det behov, der er. Derfor vil støvmasker fra i dag, når pladsen åbner klokken 17, kunne købes i merchandiseboderne.

Det er ikke normalt, at der sælges støvmasker på Roskilde Festival. Det er særligt for i år, oplyser Roskilde Festivals pressekontor.

/ritzau/