Özlem Cekics nye børnebog kritiseres for at sidestille omskæring og dåb

En historie om den dansk-kurdiske pige Ayse, hvis lillebror skal omskæres, fortæller ikke en balanceret beskrivelse af drengeomskæring.

Det mener Intact Denmark, der en forening imod omskæring af børn.

Historien er skrevet af debattør og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic. I bogen skal Ayses familie holde omskæringsfest for lillebroren, men hendes klassekammerater har svært ved at forstå det.

Det er et fint initiativ at skrive om for og imod drengeomskæring, mener forkvinde Lena Nyhus fra Intact Denmark. Men resultatet af bogen er foreningen ikke tilfreds med, fortæller hun

»Helt grundlæggende må jeg sige, at Özlem har skrevet en sød og indtagende historie. Men problemet er, at omskæring af drenge bliver sammenlignet én til én med eksempelvis barnedåb.«

»Det kan man altså ikke. Der er tale om et kirurgisk indgreb, som er skadeligt, fordi man skærer i en del af den raske krop,« siger hun og tilføjer:

»Det er forkert at sammenligne med det vandplaskeri, der foregår ved en barnedåb.«

Bogen udgives som en del af LæseRaketten, der bruges til undervisning i folkeskolen.

I bogen fortæller den fiktive klasselærer Ingrid, at både dåb og omskæring er en religiøs tradition:

»Men forskellen er, at i den ene religion får barnet vand på hovedet, mens i den anden skal drengene have skåret noget af deres forhud af,« siger læreren i historien.

Ifølge forfatteren Özlem Cekic skal historien hjælpe lærere og elever til at tale om omskæring, og hvorfor nogle drenge ser anderledes ud.

»Realiteten er, at der er tusindvis af drengebørn, som er omskåret. Så er vi nødt til at snakke med dem om det, uden det bliver stigmatiserende. For de kan jo godt se, at de er anderledes,« siger hun.

Alligevel mener Lena Nyhus, at historien er problematisk.

»Det bliver beskrevet, som om at omskæring er en petitesse. Det er ikke en balanceret fremstilling af de argumenter, der er i debatten.«

»Jeg kan godt se, at Özlem har forsøgt, at der både bliver foldet en argumentation for og imod ud. Men den er ikke faktuelt baseret. Omskæring er forbundet med risici,« siger hun.

/ritzau/