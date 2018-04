Overtag sælgers lån i boligen og spar penge

Hvis du har fundet din drømmebolig, så kan det være en god idé at undersøge, om du kan overtage ikke bare nøglerne, men også det realkreditlån, som sælger i sin tid har optaget i boligen.

Det mener uvildig boligrådgiver hos Boligraadgiver.dk Michael Christensen, som oplever, at mange købere ikke er opmærksomme på muligheden for en såkaldt gældsovertagelse.

»Og det er ærgerligt, for købere kan potentielt spare tusindvis af kroner ved at overtage sælgers realkreditlån i stedet for at stifte et selv,« siger han.

Det skyldes, at køber kan slippe for at betale eksempelvis etableringsomkostninger, stiftelsesprovisioner, kurtage, ekspeditionsgebyrer og tinglysning ved at overtage sælgers lån.

Og det kan typisk give køber en besparelse på omkring 25.000 kroner, hvis der er tale om en bolig til cirka tre millioner kroner, vurderer Michael Christensen.

I stedet skal køber nøjes med at betale et gebyr på mellem 3500 og 5000 kroner for at gennemføre gældsovertagelsen.

Men før det bliver lukrativt for køber at overtage et realkreditlån, så skal en række forhold være på plads.

For det første skal sælger have en forholdsvis stor gæld i boligen og gerne skylde omkring 80 procent af købesummen, siger Michael Christensen.

»Hvis sælger kun har en gæld på 20 procent i boligen, så er der ikke nogen fidus i det, for så er køber alligevel nødsaget til at optage supplerende lån og dermed betale stiftelsesomkostninger,« siger han.

Sælger skal også helst have samme lånetype, som køber ønsker, før en gældsovertagelse giver mening, siger Michael Christensen.

»Har sælger et højrisikolån med halvårlig rentetilpasning, og man selv går med livrem og seler og ønsker et fastforrentet lån, så er det en ulempe, for så koster det penge at lægge lånet om,« siger han.

Sidst men ikke mindst, skal køber og sælger helst have samme bank, før en gældsovertagelse er mulig.

Det skyldes, at bankerne ejer kreditforeningerne. Så hvis sælger er kunde i Danske Bank og har lån i Realkredit Danmark, og køber er kunde i Sydbank, som bruger Totalkredit, så er det typisk nødvendigt at køber skifter bank for at kunne overtage gælden.

Fakta: Muligt at låne mere end normalt - Normalt er det kun 80 procent af en boligs værdi, der må være et realkreditlån. - Men når der er tale om en gældsovertagelse, gælder denne regel ikke. - Hvis sælgers lån udgør mere end 80 procent af købesummen, kan køber altså opnå en højere belåning end normalt. Kilde: Michael Christensen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Der er altså rigtig mange forhold, der skal gå op i en højere enhed, før en gældsovertagelse giver mening for køber, understreger finansiel rådgiver ved Realkreditkonsulenten Steen Løschenkohl.

»Det kan være fordelagtigt, men sandsynligheden for, at køber har samme bank som sælger, ønsker samme lånetype, og at der i øvrigt er en lukrativ belåning i boligen er meget lille,« siger han.

Steen Løschenkohl understreger også, at både sælger og banken skal være med på idéen om en gældsovertagelse, før det kan lade sig gøre.

»Og sælger er måske ikke interesseret i at lade køber overtage lånet, hvis ikke det fuldt ud sker til markedsvilkår, og han i stedet kan indfri lånet til under kurs 100,« siger han.

Endelig skal man som køber være påpasselig med at overtage et lån, hvis man ikke til fulde forstår alle detaljer og vilkår, som følger med.

»Købere skal virkelig vide 100 procent, hvad det er de overtager, før de siger ja,« siger Steen Løschenkohl.

