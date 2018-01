Overrasket jobudflytter: »Der er dybt godnat. Man gør det for at tækkes vælgere ude på landet«

Thomas Erik Mathiassen, civilingeniør, Scientific Officer Har været ansat i Innovationsfonden i 2,5 år.

»Jeg er overrasket. Vi er en ny fond. Det har taget sindssyg meget energi at få fonden op at stå. Det har trukket veksler på privatlivet, vi har haft mange overarbejdstimer og nogle gange haft syv dages arbejdsuger. Nu bliver vi banket nogle kilometer tilbage. Det gør ondt og er demotiverende.

Jeg er jyde, og jeg har boet i Aarhus, men synes, at den politiske beslutning er dybt godnat. Man gør det for at tækkes vælgere ude på landet. Men det er vel naturligt, at væksten er i København. Man kan ikke holde udviklingen tilbage.

Jeg har ikke taget endelig stilling til, hvad der skal ske endnu. Men min samboende har job i København. Det er her, jeg har netværk og Operaen og fritidsaktiviteter.

Vi er meget specialiserede, og det bliver nogle hårde år, når Innovationsfondens skal bygges op i Aarhus. 70 pct. af vores kunder er i København. Så man flytter Innovationsfonden til Aarhus, men medarbejderne kommer til at fise til København hele tiden.«

Jakob Wedel siger, at man med udflytningen af Innovationsfonden bryder det ned, som har taget flere år at bygge op.

Jakob Wedel, cand.merc., programrådgiver i Innovationsfonden, har været ansat siden 2014

»Vi var samlet klokken 13 onsdag og så Lars Løkkes pressemøde på storskærm sammen. Der fandt vi ud af, at Innovationsfonden skal flyttes til Aarhus. Jeg er målløs.

At pendle til Aarhus hver dag er ikke muligt, så udflytningen er de facto ja eller nej til at fortsætte. Det er ikke en mulighed, at jeg flytter. Så det her ændrer min livssituation. Mine rødder er her. Min kone har job her, og jeg har to børn på 11 og 13 år, som går i skole og har venner her.

For den enkelte medarbejder er udflytningen brandærgerlig, men folk skal nok få nyt job hurtigt. De er højt specialiserede og skal ikke ud på et skræmmende arbejdsmarked. Nogle har vist allerede har været inde og tjekke jobzonen.dk i dag og har ændret deres status på Linkedin. Det er helt naturligt. Nu går vi ind i en fase, hvor folk har mere fokus på tiden efter København. Den store opgave er at få folk til at blive her indtil udflytningen.

Innovationsfonden blev etableret i 2014. Vi har brugt to år på at få hevet de rigtige folk ind. Nu vil man bryde det ned, som er blevet bygget op. Det er ikke effektivt set med mine øjne.«

Anne Skjold Been havde ikke forberedt sig på dagens nyhed om, at hendes arbejdsplads skal flyttes til Aarhus.

Anne Skjold Been, uddannet økonom, ansat som controller, har været 2,5 år i Innovationsfonden.

»Jeg havde ikke troet, at vi ville være på den udflytningsliste. Jeg havde ikke tænkt, at det ville være logisk at flytte os, for størstedelen af vores aktiviteter er i København. Derfor har jeg heller ikke haft talt med min familie om, hvad vi vil gøre. Jeg er lidt chokeret.

Hvis det bare var mig, ville jeg flytte med. Men det er ikke bare mig, det er også to hjemmeboende børn, og min mand har job I København.

Jeg kan godt forstå, at der skal skabes arbejdsplader i hele Danmark. Men jeg kan ikke forstå, at man rykker noget, som er velfungerende i stedet for at skabe nye arbejdspladser. Udflytning har store konsekvenser for familier. Og jeg synes, det er unfair, at familier skal igennem så store omvæltninger på grund af et politisk signal. Nogle kollegaer er fraskilte, og skolesystemet er ikke gearet til, at børn bor i to forskellige landsdele. Det er især ærgerligt for de af mine kollegaer, som kom til Innovationsfonden for halvandet år siden, fordi deres gamle arbejdsplads skulle flyttes til Esbjerg.

Vi kender ikke detaljerne i den nye ordning endnu. Hvis det bliver fleksibelt med nogle hjemmearbejdsdage om ugen, kan det godt være, at jeg kan flytte med. Jeg er rigtig glad for mit arbejde.«