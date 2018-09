Er der en årsag til, at puttemiddagenes udvælgelse til en elite så ofte foregår i Nordsjælland? Rasmus Karkov er taget op langs Strandvejen for at tale med dem, der voksede op her, og dem, der som Martin Thorborg flyttede til. Undervejs mod nord findes beretninger om et pres for at være lykkelig, der er hårdere her end andre steder.