Overdrevet gaming kræver vejledning frem for behandling

Computerspillende børn og unge risikerer uberettiget at blive anset for at være syge, når en ny diagnose bliver indført.

Verdenssundhedsorganisationen WHO vil i den næste udgave af listen over anerkendte diagnoser have "gaming disorder" - som kan oversættes til computerspilsafhængighed - føjet til i samme kategori som ludomani.

Det er en fejl, mener Michael Bay Jørsel, der er leder af Center for Ludomani.

»Jeg synes, at det er en voldsom etiket at sætte på unge mennesker.«

»Specielt fordi langt størstedelen af dem, der spiller meget, ikke udviser problemadfærd, men bare har en stor interesse for computerspil«, siger han.

Centerlederen mener, at der i stedet for behandling er brug for vejledning i familiestrategier, som man kan tage i brug, når computerspillene tager for meget tid.

»De fleste forældre forstår ikke, hvad de foregår. De ved ikke, at der faktisk foregår meget læring og socialisering, når børn og unge spiller computer.«

»Derfor tror jeg, at pengene vil være brugt bedre på at lave oplysningsprojekter målrettet skoler, institutioner og forældre frem for at lave egentlige behandlingstilbud målrettet gamere,« siger Michael Bay Jørsel.

I Danmark har man endnu til gode at anerkende diagnosen, og derfor er der heller ikke noget offentligt betalt behandlingstilbud.

På Center for Ludomani får man jævnligt henvendelser fra bekymrede forældre til computerspillende børn.

De bliver henvist til det forældreunivers på centrets hjemmeside, som man med hjælp fra forskellige fonde har udarbejdet, og som giver gode råd og tips til at tale om problemerne.

/ritzau/