Vandscooterulykke har affødt flere nye tiltag

København. I maj sidste år mistede to kvinder livet, da en vandscooter bragede ind i dem i Københavns havn.

Føreren af vandscooteren blev i januar idømt to års fængsel for uagtsomt manddrab. Anklagemyndigheden vil dog have straffen skærpet, og torsdag tager landsretten hul på sagen, der ventes at vare flere dage.

Det var i forvejen forbudt at sejle med vandscootere i havnen. Alligevel affødte ulykken store politiske diskussioner om vandscootere.

Få et overblik over nogle af de nye tiltag her:

* Københavns Politi valgte efter dødsulykken at intensivere patruljeringen i havnen og lejede en båd til formålet. I dag patruljerer politiet fortsat jævnligt i havnen, oplyser Københavns Politi.

* Ved årsskiftet er det blevet lovpligtigt, at alle, der fører en vandscooter, skal have bestået både en teoretisk og en praktisk prøve. Undtaget er dog personer med et gyldigt fritidssejlerbevis.

* Onsdag i sidste uge lukkede By & Havn for gennemløbet i havnens sydlige ende. Det er sket efter opfordring fra Københavns Politi, og der er nu sat gitre, flydeafspærring og skiltning op ved stigbordene i Sydhavnen.

* I april vedtog Folketinget skærpede regler for sejlads. Reglerne trådte i kraft 15. maj og gælder både vandscootere og mindre speedbåde.

* Personskade og tab af forsørger er nu omfattet af objektivt ansvar. Det betyder, at skadevolderen er omfattet af erstatningsansvar, selv om vedkommende ikke har optrådt forsætligt eller uagtsomt.

* Desuden er det blevet obligatorisk at have en ansvarsforsikring. Hvis der ikke er tegnet en forsikring, må man ikke bruge fartøjet.

/ritzau/