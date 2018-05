OVERBLIK: Sådan fejres kronprins Frederik

København. Lørdag fylder kronprins Frederik 50 år. Det har været fejret i ugen op til, og det bliver også fejret på dagen.

Her kan du læse programmet for fejringen af kronprinsen:

12.00: Sammen med sin hustru, kronprinsesse Mary, træder kronprinsen sammen med sine fire børn og sin mor, dronning Margrethe, ud på balkonen på Frederik VIII's Palæ på Amalienborg.

Herefter vil Den Kongelige Livgarde gennemføre et vagtskifte på Amalienborg Slotsplads.

19.30: Kronprinseparret forlader Frederik VIII's Palæ i karet. Kareten eskorteres af Gardehusarregimentets Hesteeskadron.

Fra Amalienborg vil kareten køre ud ad Frederiksgade ud på Bredgade. Her vil den slå et sving til højre for at køre op til Fredericiagade og køre ad den ud til Store Kongensgade, som fører kareten til Kongens Nytorv.

Herfra vil kareten køre ned ad Strøget og over Højbro Plads. Efter at have krydset pladsen kører kronprinseparret over Højbro og drejer venstre om Christiansborg Slotskirke ind ad Kirkeløngangsporten i Prins Jørgens Gård.

Ruten slutter med at med at krydse Dronningeporten på Christiansborg Slot.

Herefter afholdes der gallataffel med både musik og mad på Christiansborg Slot.

Søndag: DR afholder et fødselsdagsshow med navnet "Hele Danmark fejrer kronprinsen". Showet afholdes i Royal Arena og sendes på DR1. Blandt andet vil musikerne Oh Land og Lukas Graham optræde.

Både kronprinsen selv og resten af af kongefamilien vil være til stede.

Kilde: Kongehuset.

/ritzau/