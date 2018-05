OVERBLIK: Pusher Street er igen og igen ryddet og genåbnet

Lørdag ryddede Københavns Politi igen boderne i Pusher Street på Christiania.

Adskillige gange er Pusher Street gennem årene blevet ryddet. Boderne er blevet revet ned og hash beslaglagt. Gang på gang er boderne dog blomstret frem igen.

I 2016 valgte christianitterne selv at rydde den berømte og berygtede gade. Det skete, efter at to politifolk og en civil blev ramt af skud.

Tidligere på ugen var gaden lukket i tre dage af christianitterne igen.

Få et overblik over, hvad der for to år siden fik christianitterne til at rydde gaden samt den seneste uges begivenheder:

August 2016:

Den 31. august klokken 23 stopper to civilklædte betjente en 25-årig mand, der kommer cyklende på Christiania. Politiet vil pågribe ham med omsætningen fra dagens handel i en hashbod. Den 25-årige trækker en pistol og skyder de to betjente.

Den ene betjent bliver ramt i hovedet. Han er længe indlagt på hospitalet i kritisk tilstand. Den anden blev ramt i benet. Derudover blev en civil person ramt i benet, men uden at være i livsfare.

September 2016:

Den mistænkte 25-årige Mesa Hodzic bliver tidligt om morgenen den 1. september efter en intens menneskejagt skudt af politiet og anholdt. Han dør dagen efter som følge af sine skudsår.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) vurderede efterfølgende, at politiet handlede i nødværge, da man skød Mesa Hodzic.

Den 2. september klokken ni går en gruppe christianitter i gang med at rive hashboderne i Pusher Street ned.

På et fællesmøde på Christiania aftaler beboerne, at de vil indfri en række af politiets ønsker. De nikker blandt andet ja til midlertidig videoovervågning, mere lys, forbedring af politiets indgang og et indkørselsforbud for taxaer i Prinsessegade.

Politiets kameraer bliver dog efter få timer revet ned igen af ukendte personer. Politiet installerer nye kameraer, men de pilles igen ned.

2018:

Politiet oplyser i slutningen af maj, at det har ryddet Pusher Street otte gange i år. Desuden er der beslaglagt 212 kilo hash og 47.631 joints samt foretaget flere end 160 anholdelser.

Tirsdag den 22. maj indtager christianitterne Pusher Street og lukker gaden. Det sker efter et møde, hvor de har besluttet, at "sætte Pusher Street på pause".

Beslutningen træffes på baggrund af en udvikling omkring hashgaden, som ifølge christianitterne ikke er til fristadens bedste.

Christianitterne åbner igen for Pusher Street fredag eftermiddag. I samme ombæring oplyser politiet, at det vil optrappe indsatsen mod hashhandlen og patruljere i gaden hver dag.

Lørdag morgen klokken 6.30 rydder politiet alle boderne i Pusher Street. Desuden anholdes en person, og der findes hash, som er gemt. Nogle timer efter er salget dog i gang igen ifølge Ritzaus reporter på stedet.

/ritzau/