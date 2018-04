Overblik: Det indeholder overenskomstaftalen for de regionalt indsatte

Forligsintitutionen har arbejdet i døgndrift de seneste uger, og nu lader arbejdet endelig til at bære frugt. Natten til lørdag blev der indgået endnu en overenskomstaftale i »forligsen«.

Denne gang var det Akademikerne og FTFs chefforhandlere, der kom smilende ud af forhandlingslokalerne. Dermed har alle regionalt ansatte nu indgået en aftale.

De største faggrupper under Akademikerne og FTF er læger, tandlæger, sygeplejersker og fysioterapeuter. De afviste onsdag det aftaleforslag, som LO-forbundene underskrev, fordi aftalen ikke indeholdt en tilstrækkelig sikring af den betalte spisepause.

Det gør den nye overenskomstaftale for Akademikerne til gengæld, oplyser Akademikernes chefforhandler Lars Qvistgaard. Men det har man imidlertid også været nødt til at betale ekstra for. Det konkrete procenttal vil chefforhandleren dog ikke afsløre endnu.

»Jeg har betalt et beløb for at kunne få spisepausen. Vi har lavet et fornuftig resultat, som er afbalanceret, hvor der også er et økonomisk mellemværende, men det er ikke af en stor størrelse,« sagde Lars Qvistgaard lørdag morgen, da han stod side om side med regionernes chefforhandler Anders Kühnau for Forligsinstitutionen.

Omvendt valgte FTF ligesom LO-forbundene at aftså fra at få indskrevet spisepausen i overenskomstaftalen, da de ikke ville betale for det. Det oplyste chefforhandler de regionalt ansatte og formand for Dansk Sygeplerråd Grete Christensen lørdag morgen.

»Vi har erkendt, at regionerne så mange gange har bedyret, at de aldrig kunne finde på at røre ved den spisepause. Derfor har vi valgt at frafalde vores krav på det område, og så lever vi med den bestemmelse, som vi har. Hvis der bliver rørt ved den (den betalte spisepause, red.), så forbeholder vi os retten til at rejse den i et voldgiftssystem,« sagde hun, da hun kom ud fra forhandlingslokalet.

Med andre ord vil FTF gå rettens vej, hvis arbejdsgiverne forsøger at røre ved spisepausen.

Udover aftalen om spisepausen indeholder overnskomstaftalen for de regionalt ansatte følgende:

* En lønramme på 8,10 procent (inklusive reststigning på 0,6 procent) over tre år, herunder:

- generelle lønstigninger på 6,10 procent og forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,71 procent.

- midler til de enkelte organisationers forhandlinger på 0,35 procent.

- puljer til særlige formål og prioriterede grupper mm på 0,34 procent.

* En reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

* Orlov med fuld løn til forældre til et dødfødt barn.

* Omsorgsdage til regionalt ansatte plejeforældre.

* Ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling.

* Orlov, hvis en regionalt ansat akut tager et spædbarn i pleje.

* En ny aftale om ferie.

* Åremålsansættelse: reduktion i fratrædelsesbeløb samt stop for fratrædelsesgodtgørelse ved fortsat ansættelse.

* Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært.

* Et projekt med fokus på arbejdsmiljøet.