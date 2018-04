Overblik: Her er årets aprilsnarre

Det er 1. april - dagen hvor det er tilladt at drive gæk med folk og sprede falske historier. Her kan du læse nogle af dem:

* I Ekstra Bladet kan man læse, at de danske rocklegender Gasolin' genopstår og tager på turné igen.

Det bliver dog ikke under orkestrets originale navn, da bandets revisor, Inge Petermann, har valgt at spare den årlige registreringsafgift, der kræves for at beholde navnet. Hun havde aldrig forestillet sig, at bandet ville blive genforenet.

Derfor optræder Gasolin' på den kommende turné, der i øvrigt starter 1. april 2019 på Kim Larsens stamværtshus Lørups Vinstue i Odense, under navnet Diesel.

* I et forsøg på at følge med den digitale udvikling lancerer butikskæden Netto sin egen kryptovaluta. Den har fået navnet bytcoin, og Netto vil fremover give deres kunder mulighed for at få byttepenge udbetalt på en såkaldt bytcoin-konto.

- Som Danmarks største dagligvarekæde ser vi det som et naturligt skridt at introducere vores egen kryptovaluta.

- Da der er færre og færre kontanter i dagens Danmark, vil udbuddet af byttepenge udfases over tid, siger landedirektør Brian Seemann Broe i en helsidesannonce, der både er at finde i BT og Jyllands-Posten.

* Politiken bringer søndag historien om, at man fremover vil bruge danefæ som madingredienser i Nationalmuseets nyåbnede restaurant, Smör.

Det kan både spare penge og formidle historien på en ny måde, lyder det i artiklen.

Eksempelvis vil man fremover kunne sætte tænderne i marv fra en flere hundrede år gammel ornamenteret hjortetak, fritter med granuleret sølvklip fra arabiske dirhams og salater med fermenteret moselæder samt mjød brygget på rav.

- Formidlingspotentialet her er enormt, og på den her måde får vi mennesker, som ikke normalt ville sætte deres ben på vores museum, til at slå vejen forbi, siger museumsdirektør Rane Willerslev i artiklen.

* Adskillige »Jorden er rund«-benægtere får nu deres mistanke bekræftet. Jorden er flad! Det indrømmer foreningen Mensa, som i årevis har været med til at dække over de omfattende løgne om Jordens facon.

- Længe har det været vores opgave at koordinere de mange dækhistorier for Nasa og skabe de omfattende sansebedrag, der har været nødvendige for at opretholde illusionen om den kuglerunde jord, skriver Mensa i en pressemeddelelse.

* Regeringen vil forbyde grillkul - bøfferne skal være klimavenlige. Sådan lyder overskriften i en pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

- Jeg ved godt, at vi leger med ilden, når vi forbyder danskerne at bruge grillkul inden grillsæsonen går i gang. Men vi skal tænke på vores børn og børnebørn her. Kul er den største klimasynder, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i pressemeddelelsen.

* Regeringens maskeringsforbud får nu konsekvenser for de danske koncertgængere.

Det danske musikmedie Gaffa kan således afsløre, at det amerikanske rockband Slipknot mandag vil offentliggøre en verdensturné, der skulle have bragt bandet forbi Royal Arena i København.

Men fordi medlemmerne af Slipknot altid optræder i masker, der gør, at man ikke kan se deres ansigter, må de amerikanske musikere droppe planerne om at spille på dansk jord.

* Er man politisk interesseret, ved man, at Dansk Folkeparti er yderst skeptiske over for EU. Nu vil partiet have en folkeafstemning om Danmarks medlemskab af det europæiske fællesskab. Men det er kun jyder og fynboer, der må stemme. Det skriver DF-formand Kristian Thulesen Dahl på Twitter.

- Københavnerne vil alligevel helst være fri for Vestdanmark, så med dette forslag slår vi to fluer med samme smæk, skriver formanden på det sociale medie.

* Endelig kunne Berlingske oplyse, at regeringen vil begrænse brugen af fremmedsprog i det offentlige rum for blandt andet at øge trygheden.

- I Danmark skal vi kunne tale sammen, når vi møder hinaden på gaden, fortalte en centralt placeret kilde fra regeringen. Der vil dog være undtagelser i regeringens forslag. For eksempel vil to polakker stadig kunne tale polsk sammen om en arbejdsopgave på vej fra én byggeplads til en anden uden at risikere straf.

/ritzau/