Ormeæg skal bekæmpe tarmsygdom

Det lyder måske ikke så rart. Men det kan vise sig at være et godt middel til at behandle en ubehagelig tarmsygdom, som et stort antal danskere lider af.

Det er håbet med et nyt studie på Hvidovre Hospital, hvor en gruppe patienter nu, som led i et forsøg, skal behandles med æg fra piskeorm i grise for at bekæmpe en kronisk blødende tyktarmsbetændelse, colitis ulcerosa, der giver ondt i maven og blodig diarre flere gange om dagen.

»Patienter med colitis ulcerosa har mange gener og forringet livskvalitet på grund af deres sygdom. Med forsøget håber vi, at vi kan dæmpe deres symptomer og bringe sygdommen i ro og reducere brugen af binyrebarkhormon,« oplyser forsøgsleder og overlæge på Gastroenheden Andreas Munk Petersen i en pressemeddelelse.

For mange patienter er den traditionelle behandling mod lidelsen, at de skal tage medicin hver dag, som kan give bivirkninger i form af et svækket immunforsvar.

Nu forsøges der med at give en gruppe af dem et lille glas med en opløsning med parasitæggene, som de skal drikke én gang hver 14. dag. Ifølge forskerne er æggene uden smag og har stort set ingen bivirkninger.

Når patienten har indtaget sit »shot«, går æggene i gang med at arbejde, som det formuleres.

Stimulerer tarmcellerne

De opholder sig kun kortvarigt i tarmen, og æggene udvikles ikke fuldt ud i mennesker, men stimulerer tarmcellerne til at danne de immunstoffer, der kan dæmpe sygdommen.

Samtidig er antagelsen, at æggene også kan reducere de uønskede mikroorganismer, der menes at være årsag til betændelsen.

I første omgang er det patienter, der har sygdommen i moderat grad, som tilbydes at komme med i forsøget, da der godt kan gå noget tid, før behandlingen har effekt, mens patienter med en sværere udgave af sygdommen har brug for en mere hurtigvirkende behandling.

»Men på sigt håber vi at kunne forebygge, at patienter udvikler sygdommen fra mild til moderat eller svær grad,« siger Andreas Munk Petersen.

De første patienter er netop gået i gang med behandlingen. I alt 120 patienter skal indgå i studiet.

Ca. 25.000 danskere lider af colitis ulcerosa.