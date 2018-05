Oplev Danmarks legesyge marsvin og sæler i ferien

Bævere, marsvin og sæler.

Man behøver ikke at rejse langt for at opleve spændende dyreliv. Faktisk er der masser af det inden for de danske grænser.

Her får du inspiration til steder, hvor du kan opleve vandglade dyr i den danske natur ifølge Lars Bendix Poulsen, som arbejder i Naturstyrelsen.

1) Marsvin

En lille cirka 1,8 meter lang hval holder til i de danske farvande. Nemlig marsvinet, som minder meget om delfiner og er en af de mindste hvaler.

Er man interesseret i at se de små hvaler på nærmeste hold, anbefaler Lars Bendix Poulsen en tur til området omkring Lillebælt. Her mellem Middelfart og Fredericia finder man nemlig en af verdens største koncentrationer af marsvin.

Tag en tur på havet enten selv eller på en arrangeret hvalsafari, og kom helt tæt på de legesyge marsvin.

Man kan også være heldig at se dem fra land på den såkaldte marsvin-cykelrute, der går fra Middelfart, rundt om dyrehaven på Hindsgavl Halvøen og langs med Lillebælts kyst. Turen er omkring 35 kilometer.

Marsvin kan også spottes i Storebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen.

2) Sæler

Hvis det er sæler, der står højt på ønskelisten, foreslår Lars Bendix Poulsen at lægge vejen forbi Avnø Naturcenter på Sjælland.

Her kan man se spættede sæler på stenrevet i Avnø Fjord enten ved at sejle i sejlrenden eller tæt på halvøen Avnø, fra kysten eller fra naturcenterets tårn.

I maj, juni og juli kan man begynde at se sælunger. Forældrene svømmer ud efter føde, mens ungerne bliver liggende ved stenrevet.

I august, september og oktober er der flest sæler på stenene og altså bedst mulighed for at se dem. Ungerne holder stadig til omkring stenrevet, og også de voksne sæler bruger en del tid på land.

De største bestande af spættede sæler findes ved Vadehavet, Limfjorden og Kattegat.

3) Bævere

Bæveren har æren af at være Europas største gnaver. Og selv om dyret med den karakteristiske brede hale faktisk uddøde i Danmark for mere end 1000 år siden, er der god mulighed for at se dem i den danske natur.

I 1999 blev der nemlig udsat bævere i Flynder Å-systemet ved Klosterheden i Vestjylland, og i 2009 og 2010 blev der udsat bævere i Nordsjælland ved blandt andet Dronningholm Mose og Arresø.

Lars Bendix Poulsen fra Naturstyrelsen anbefaler Klosterheden i Vestjylland, hvor man kan se den største bestand. Her lever omkring 200 bævere i og omkring søerne og vandløbene.

Man kan begynde turen ved Møllesøen og herfra gå omkring 1,5 kilometer mod sydvest langs med Flynder Å. Her kan man lede efter bæverspor som dæmninger, fældede træer, ædepladser og bæverhytter ved bredden.

Bæverne kan ifølge Naturstyrelsen ses ved slugterne ved Øvejen/Gl. Landevej og ved Depotsøen/Vilhelmsborgvej. De er mest aktive om morgenen og om aftenen.

I Klosterheden Plantage kan man også se en af de største bestande af kronvildt, og hvis man er heldig, kan man se grævlinger, ræve og oddere.

/ritzau fokus/